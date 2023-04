Shannen Doherty divorzia da Kurt Iswarienko dopo quasi 12 anni: l’ennesimo dolore

Fonte: Getty Images Shannen Doherty, il divorzio doloroso

Quasi dodici anni d’amore, e una battaglia vissuta l’uno al fianco dell’altra: Shannen Doherty ha scelto di divorziare da Kurt Iswarienko. La conferma, arrivata dall’agente dell’attrice, Leslie Sloane, ha fatto subito discutere, dal momento in cui sono state condivise alcune accuse piuttosto pesanti. Stando alla nota affidata a People, la Doherty sentiva di “non avere altra scelta”.

Shannen Doherty e Kurt Iswarienko divorziano: il motivo

A mettere insieme i pezzi di uno dei divorzi più difficili degli ultimi anni è stato TMZ. “Va tutto male dietro le quinte”, ha riportato il sito americano. A depositare i documenti per il divorzio è stata Shannen Doherty. L’attrice, che aveva sposato il fotografo Kurt Iswarienko nell’ottobre del 2011, ha scelto di dirgli addio dopo quasi dodici anni di matrimonio.

“Il divorzio è l’ultima cosa che Shannen voleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta”, ha commentato Leslie Sloane, che ha rilasciato accuse pesanti ai principali tabloid americani. A essere “intimamente coinvolto” nel divorzio è proprio Kurt, lasciando intendere un tradimento. Secondo quanto condiviso da TMZ, a preoccupare è anche la salute della Doherty. Il divorzio, purtroppo, si preannuncia “molto aspro”.

Shannen Doherty e Kurt Iswarienko, la storia d’amore

Una storia d’amore che ha fatto sognare a lungo, e che è stata un vero e proprio punto di riferimento per l’attrice iconica di Beverly Hills, 90210 e Streghe: più volte, infatti, aveva raccontato del sostegno del marito nei suoi confronti nella lotta contro il cancro. Il matrimonio, avvenuto nell’ottobre del 2011, ha sancito un amore iniziato da tempo: prima di sposarsi, la Doherty aveva raccontato il suo rapporto con gli amori di lunga data, avendo avuto altri due ex mariti prima di Kurt.

“Il matrimonio per me è un impegno così gigantesco: non ci andrò mai più alla leggera. Ho imparato la lezione”. Di lui, la Doherty aveva detto: “Vorrei percorrere qualunque sentiero con quest’uomo, è la mia metà. Ci siamo impegnati ad amare e ad amarci nel bene e nel male, in salute e in malattia”.

Il messaggio di Shannen Doherty su Instagram

Ancor prima della notizia ufficiale sul divorzio, la Doherty ha scritto su Instagram: “Le uniche persone che meritano di essere nella tua vita sono quelle che ti trattano con amore, gentilezza e rispetto totale”. Un messaggio che ora ci appare non solo chiaro, ma anche una vera e propria “frecciata” verso Kurt.

Kurt Iswarienko, il sostegno a Shannen Doherty nella lotta contro il cancro

Fonte: IPA

Dopo che il cancro al seno l’ha colpita nel 2015, per Shannen Doherty è iniziata la lotta: dopo aver annunciato la remissione il 29 aprile del 2017, alla fine il cancro è tornato al quarto stadio nel 2019. “È dura, ma sto cercando la forza interiore di cui ho bisogno per affrontare tutto questo con dignità e grazia”.

Oltre a essersi sempre detta grata per ogni singolo giorno, non ha mai nascosto la grande forza che le ha dato Kurt. “Anche quando so che era davvero difficile starmi vicino, lui c’era. Anche quando mi sentivo brutta, calva e pelle e ossa, lui c’era”. Ma quel terzo matrimonio, definito “buono”, alla fine è naufragato ed è destinato a diventare teatro di uno dei divorzi più difficili dello showbiz.