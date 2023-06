Shannen Doherty, la lotta al cancro sempre più dura: momenti di paura in ospedale

Shannen Doherty è un volto familiare per quella generazione che ha vissuto i tempi d’oro di serie cult come Beverly Hills 90210 e Streghe. Ma lo è anche grazie al suo racconto di dolore ma anche di speranza, che negli ultimi anni ha coinvolto fan da tutto il mondo: da anni convive con la malattia e, purtroppo, le ultime notizie non sono affatto buone. Con un post su Instagram l’attrice 52enne ha spiegato che il cancro al quarto stadio al seno si è diffuso, provocandole delle metastasi al cervello.

Shannen Doherty, il cancro peggiora: le immagini dall’ospedale

L’attrice convive da anni con un cancro al seno che è giunto al quarto stadio. Una situazione difficile, dolorosa e, purtroppo, irrecuperabile. L’ultimo post su Instagram è l’ennesima prova di grande coraggio della Doherty: perché se è vero che la malattia non è una guerra, d’altro canto non è affatto facile prender coscienza del proprio dolore e condividerlo con il mondo intero.

Le prime immagini condivise che risalgono allo scorso 5 gennaio, come si legge nel post, mostrano l’attrice mentre effettua una TAC che “ha rilevato delle metastasi nel mio cervello“. “Il 12 gennaio, si è svolto il primo ciclo di radiazioni – prosegue il racconto -. La mia paura è ovvia. Sono estremamente claustrofobica e c’erano molte cose nella mia vita. Sono fortunata perché ho grandi dottori come il dottor Amin Mirahdi e gli straordinari tecnici del Cedar Sinai. Ma quella paura… Il tumulto… Il tempismo di tutto… Questo è come può essere il cancro”.

Il cancro al seno diagnosticatole per la prima volta nel 2015 e oggi terminale si è diffuso al cervello e adesso l’attrice si sta sottoponendo a radioterapia. E sì, quel tempismo fa davvero venire i brividi.

Il divorzio dal marito Kurt Iswarienko

È inevitabile pensare che Shannen Doherty si riferisca agli ultimi avvenimenti. Dopo quasi 12 anni di matrimonio l’attrice ha deciso di dire addio al marito, il fotografo Kurt Iswarienko, sebbene “Il divorzio fosse l’ultima cosa che voleva”, come ha commentato il suo agente Leslie Sloane in una nota rilasciata a People.

Non avrebbe mai voluto ma il peso di un tradimento, di per sé enorme, è qualcosa di insostenibile per una donna che vive costantemente in bilico. La salute vacilla e il cuore non può abbandonarti in questi casi. “Le sole persone che meritano di essere nella tua vita sono quelle che ti trattano con amore, gentilezza e totale rispetto”, aveva scritto poco dopo l’annuncio della separazione.

Il sostegno di amici e colleghi

Shannen Doherty ha sempre mostrato di avere una forza di volontà fuori dal comune nei momenti più difficili e parte di essa si deve senza dubbio all’incredibile sostegno degli amici e colleghi di sempre. Persone come Sarah Michelle Gellar (l’iconica Buffy) con la quale condivide una bellissima amicizia di vecchia data, o ancora come l’attrice e amica Selma Blair che ha commentato: “Questo è molto molto da affrontare, ancora una volta. E desidero tutta la saggia pace che hai imparato a trovare nei momenti di terrore. Per sapere che ti stiamo abbracciando. Amore. Tutto l’amore”.

Anche il regista Kevin Smith, col quale ha lavorato nel film Mallrats, le ha dedicato parole dolcissime: “Sei stata una guerriera così impavida per tutta la vita, quindi è comprensibile essere un po’ spaventati di tanto in tanto. Ma quando quei momenti passano, lascia che l’indomabile spirito di Doherty prenda nuovamente il sopravvento. Ti voglio tanto bene”.