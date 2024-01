Non vuole arrendersi, non vuole piegarsi al male e soprattutto ha l’intenzione di vivere il più a lungo possibile: Shannen Doherty ha annunciato di stare lottando per la propria vita. Il cancro ha preso anche le ossa. Da allora, mediante il suo nuovo podcast, ha scelto di sensibilizzare milioni di persone sull’argomento. In una chiacchierata con l’amico Chris Cortazzo, ha parlato in modo lucido dei piani per il suo funerale. Sa di stare per andarsene, e proprio per questo motivo preferisce avere solamente gli amici di sempre per il suo ultimo addio.

Shannen Doherty, i piani per il funerale

“So che sono discorsi che possono sembrare morbosi, ma devo affrontarli perché so che accadrà e che me ne sto andando”. Così Shannen Doherty, nel corso di un episodio del suo podcast, ha deciso di parlare di un argomento che molti di noi non riescono neppure lontanamente a immaginare. I piani per il proprio funerale. Ha già scelto di essere cremata, quando accadrà: “Voglio che le ceneri siano sparse in un posto che io e mio papà amavamo a Malibu, dove abbiamo trascorso del tempo prezioso”.

Shannen Doherty sa esattamente cosa vuole. E lo sa con una lucidità che ci lascia senza parole. Nell’episodio del podcast Let’s Be Clear, da intendersi come un vero e proprio “testamento” dell’attrice, è stata molto chiara anche sulle persone che saranno presenti al funerale. “Ci sono un sacco di persone che penso verrebbero. Non voglio che vengano lì, perché le ragioni per cui verrebbero non sono le migliori”. Ha sottolineato che per tutta la vita ha messo al primo posto la coerenza. E, proprio in virtù di questo, è stata piuttosto diretta: “Non ti piaccio? Non ti presentare al mio funerale a fingere che ti importi”.

Come sta Shannen Doherty: la lotta al tumore

Nel 2015, a Shannen Doherty è stato diagnosticato per la prima volta il cancro al seno. Dopo essersi sottoposta alla mastectomia, alla chemioterapia e alle radiazioni, nel 2017 ha annunciato di essere in remissione. Tuttavia, nel 2020, il cancro al seno è tornato al quarto stadio. “Mi lamento, ma non lo faccio davanti alla gente”, ha raccontato nel nuovo episodio del suo podcast. “La cosa più importante è che non voglio morire troppo presto, perché ho ancora molto da realizzare”. Come la raccolta fondi per la lotta al cancro.

Per il suo funerale, ha le idee chiare. Oltre alle persone che potranno partecipare, ha ammesso di desiderare una “festa dell’amore” in suo ricordo. Dove trova la forza di parlare lucidamente di questo argomento? Proprio dalla sua vulnerabilità: la Doherty sta lottando per la sua vita, ed è consapevole di non voler morire. Il cancro si è diffuso alle ossa, ma, nella sua ultima intervista a People, ha spiegato di non avere ancora finito. “Non ho finito di vivere. Non ho finito di amare. Non ho finito di creare. Non ho ancora finito di sperare di cambiare le cose in meglio. Semplicemente no, non ho finito”. Una dichiarazione d’amore per la vita, una donna dalla forza e dalla lucidità infinita.