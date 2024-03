Carolina di Monaco è di nuovo nonna acquisita: prima foto di Alexia di Hannover

Fonte: Getty Images Carolina di Monaco

Il Principe Christian di Hannover e sua moglie Alessandra de Osma hanno confermato la nascita della loro terza figlia, Alexia, condividendo su Instagram la prima tenerissima foto della manina della piccola Alexia. Di fatto, quindi, Carolina di Monaco è diventata ufficialmente di nuovo nonna, anche se solo acquisita. La storia è piuttosto complicata.

Carolina di Monaco nonna: Christina di Hannover è diventato papà

Ernst August e Christian sono i figli che Ernst August di Hannover, marito di Carolina di Monaco, ha avuto dalla prima moglie, Chantal Hochuli. Entrambi avevano annunciato di aspettare un bebè nel 2024. Con la nascita della piccola Alexia, la Principessa è diventata di conseguenza nuovamente nonna, anche se solo acquisita, poiché è solo la matrigna di Christian.

Per altro, come è noto, Carolina e Ernst August di Hannover sono separati dal 2009 e conducono vite completamente autonome. Anzi, il Principe da qualche anno è fidanzato ufficialmente con Claudia Stilianopoulos. Ma non potrà convolare a nozze con lei. Infatti, Carolina di Monaco ha sempre negato il divorzio al marito e questo, pare, per ragioni puramente di convenienza. La sorella di Alberto non vuole perdere il titolo di Sua Altezza Reale che ha acquisito con il matrimonio e inoltre c’è in ballo un patrimonio di svariati milioni di euro.

Così, Ernst August di Hannover e Carolina di Monaco sono ancora oggi sposati e grazie a questa unione si può dire che è diventata ufficialmente nonna un’altra volta.

La prima foto della piccola Alexia

Christian di Hannover e sua moglie Alessandra de Osma, che sono genitori anche di due gemelli avuti nel 2020, hanno confermato a un mese di distanza la nascita della terzogenita, Alexia, venuta al mondo lo scorso 15 febbraio. “Benvenuta al mondo Alexia . Tre settimane fa sei venuta a completare la nostra famiglia. Ti amiamo infinitamente”, così ha scritto la neo mamma sul suo profilo Instagram dove ha condiviso anche la primissima foto della piccola. In realtà, del bebè vediamo solo la manina che stringe il dito del papà. Alexia indossa un golfino bianco ed è appoggia su una copertina ricamata a tema floreale.

Alessandra de Osma ha poi pubblicato anche le foto della sua prima uscita dopo il parto. Per l’occasione l’ex modella peruviana ha indossato una maglia e una gonna lunga ricamate, entrambe firmate Dior.

Carolina e Ernst August di Hannover, perché non divorziano

Adesso la famiglia Hannover attende il quarto figlio di Ernst August jr e di Ekaterina Malysheva. Il loro matrimonio fu osteggiato dal marito di Carolina di Monaco, infatti il Principe Ernst August senior è in rotta col primogenito per questioni principalmente patrimoniali. In ogni caso, la nascita di un bebè potrebbe contribuire a un riavvicinamento tra i due, anche se non è così semplice la faccenda.

Di certo non riavvicinerà il Principe a Carolina che si gode la sua vita lontana dagli scandali che il marito fece scoppiare in passato. Oltre al titolo nobiliare, ciò che continua a legarli è la figlia Alexandra che per altro è diventata a sua volta zia.