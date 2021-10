Carolina di Monaco, il divorzio che il Palazzo non si aspettava

Carolina di Monaco identica a Charlotte Casiraghi, i look che hanno fatto la storia

Il divorzio tra Carolina di Monaco e Ernst-August di Hannover è sempre più vicino. Il Principe da mesi sta frequentando un’altra donna, Claudia Stilianopoulos, e sembra stia facendo sul serio.

Dunque, il Palazzo con molta probabilità si troverà ben presto ad affrontare un divorzio. E non si tratta di quello tra Alberto e Charlene di Monaco, come da tempo si vocifera.

Il divorzio tra Carolina di Monaco e Ernst-August di Hannover

La separazione definitiva tra Carolina e Ernst-August di Hannover arriva in modo del tutto inaspettato, perché i due vivono lontano l’uno dall’altra dal 2009 e per oltre 10 anni non hanno mai sentito l’esigenza di divorziare, sebbene le loro esistenze avessero preso strade decisamente diverse.

Ma ora la presenza di Claudia Stilianopoulos pare abbia cambiato le carte in tavola. Il Principe sarebbe follemente innamorato e avrebbe deciso a 67 anni di convolare nuovamente a nozze ma per farlo deve legalizzare la separazione con Carolina di Monaco.

La storia d’amore tra Claudia Stilianopoulos e Ernst-August di Hannover

Claudia Stilianopoulos, come ha rivelato il magazine Hola!, e Ernst August di Hannover hanno trascorso insieme l’estate. I due si sono conosciuti a Ibiza dove il Principe si trovava in compagnia di uno dei suoi figli. Poi sono stati sorpresi insieme per le strade di Madrid dove vive la Stilianopoulos, ma anche il figlio maggiore del Principe, Christian di Hannover.

Il marito di Carolina di Monaco sembra davvero molto innamorato, le foto paparazzate lo ritraggono al settimo cielo mentre si trova a pranzo con la nuova fiamma. Pare che stia seriamente pensando al matrimonio e che per questo stia facendo pressione a Carolina per ottenere il divorzio.

Chi è Claudia Stilianopoulos

Claudia Stilianopoulos, 48 anni, è nota nel jetset spagnolo per essere figlia della socialite e scrittrice Pitita Ridruejo. Ma a differenza della madre non ama la mondanità. Artista, si è fatta conoscere per le sue sculture gigantesche ma sperimenta anche altri tipi di installazioni. È stata sposata 17 anni con l’artista Juan Garaizábal da cui ha avuto due figlie.

Carolina di Monaco e Ernst-August di Hannover, una storia finita male

Unico ostacolo alla felicità di Claudia e del Principe è Carolina di Monaco. Ernst-August di Hannover è ancora ufficialmente il marito di Carolina, che ha sposato nel gennaio 1999.

Dopo dieci anni di matrimonio, la coppia si è separata nel 2009, dopo che il magazine Bunte immortalò Ernst-August di Hannover in compagnia di un’escort del Club Babylon di Vienna. Ma nonostante tutto fino ad ora i due non hanno mai dato segno di voler divorziare, anche se di fatto sono ormai due estranei. La Principessa vive a Monaco con la figlia, Alexandra di Hannover, nata nel luglio 1999. Quanto al Principe di Hannover, ha vissuto fino alla sua condanna nel marzo 2021 nel suo casa di caccia in Austria.

Il 24 marzo ha ricevuto una condanna a dieci mesi di reclusione con sospensione della pena per violenze e minacce contro il suo personale e la polizia. La sentenza era accompagnata dall’obbligo di lasciare la sua casa di caccia, di rimanere sobrio per 3 anni e di iniziare una psicoterapia che alla fine però pare non sia obbligato a seguire.

Da allora ha cominciato un percorso di disintossicazione nelle Alpi austriache, ma è stato visto durante una festa a Ibiza bere della birra. Proprio durante questo soggiorno alle Baleari ha conosciuto Claudia Stilianopoulos.