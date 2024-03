Fonte: IPA Marta Fascina

Indiscrezione e smentita, nemmeno il tempo. Stando alla notizia lanciata da Dagospia, Marta Fascina non sarebbe più la “vedova inconsolabile” di Silvio Berlusconi. Di fatto, però, la Fascina ha smentito categoricamente un love affair, affermando di essere single. Ma procediamo con ordine, tenendo presente che solamente qualche giorno fa, su Instagram, ha ricordato proprio l’anniversario con Berlusconi.

“Marta Fascina è fidanzata”: l’indiscrezione e poi la smentita

“Arcore Mormora, Milano conferma: Marta Fascina si è fidanzata”. Così il portale di Roberto D’Agostino ha dato la notizia della presunta nuova fiamma al fianco dell’ex compagna e moglie simbolica di Silvio Berlusconi. “Non sarebbe un politico, né un personaggio pubblico”. Poco dopo, però, la notizia è stata smentita da Dagospia stesso, dopo aver ricevuto una nota dalla Fascina.

“La notizia per la quale mi sarei fidanzata o che ci sarebbe un nuovo amore nella mia vita è totalmente infondata. Quanto all’acquisto di un nuovo appartamento, si tratta semplicemente di una valutazione che sto facendo per un membro della mia famiglia”. Una secca smentita, quella della Fascina, che ha messo a tacere subito qualsiasi voce.

Solamente il 19 marzo 2024, su Instagram, ha ricordato l’anniversario con Silvio Berlusconi. Non si erano mai formalmente sposati, ma si era tenuto un matrimonio simbolico. Il post è accompagnato da una foto e una frase brevissima: “Uniti per l’eternità”. Centinaia i commenti sotto al post, una vera e propria ondata di affetto. “Siete bellissimi”, o ancora: “Dimostri sempre una grande dignità e compostezza, ti fa onore”. In tanti hanno colto l’occasione per dedicare un pensiero a Berlusconi, riferendosi a lui come “l’eterno Presidente”.

Il nuovo appartamento a Milano

La Fascina non ha smentito unicamente la presenza di un nuovo amore nella sua vita, in quanto il portale ha riportato un’ulteriore indiscrezione su un presunto appartamento a Milano. “La famiglia Berlusconi avrebbe persino preso un appartamento a Milano per lei e il suo nuovo amore. Si vocifera che in questi giorni si stia lavorando all’arredamento della nuova magione”. Anche in questo caso la Fascina ha preferito mettere un punto sin da subito, spiegando che starebbe solamente valutando l’appartamento per un familiare.

Marta Fascina, il legame con Silvio Berlusconi

“Oggi e per sempre, auguri a noi. Buon San Valentino, amore mio”. Nel mese di febbraio 2024, la Fascina ha ricordato ancora una volta Berlusconi e l’amore che li ha legati. L’abbiamo vista piangere ai funerali, stretta al fianco di Marina Berlusconi: le due donne, mano nella mano, unite dal dolore della perdita. La Fascina lo ha ricordato non solo nel giorno di San Valentino, ma anche durante altre ricorrenze, come il Natale.

“Oggi, come ogni singolo giorno da quella magnifica prima volta, celebro l’amore. Il nostro amore. Unico e inenarrabile. La più grande forza propulsiva che muove il mondo e che ha mosso splendidamente, unendole, le nostre vite. Quell’amore che, totalizzando i nostri cuori e superando ogni dimensione terrena, mai potrà svanire proiettato, com’è, verso una incantevole eternità”. Parole condivise poco più di un mese fa, e che appunto non lasciavano presagire alcun nuovo amore all’orizzonte. Ma così non è, di fatto, come sostenuto dalla Fascina stessa.