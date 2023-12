Marta Fascina, un docu-film per raccontare la storia d’amore con Silvio Berlusconi

Marta Fascina come Ilary Blasi: il racconto della sua vita con Silvio Berlusconi in un docu-film. Tutta la verità sulla loro storia d'amore

É davvero amore se non è protagonista di un docu-film? Sorge spontanea ormai questa domanda, almeno in ambito VIP, dopo Unica di Ilary Blasi e l’annuncio del film documentario di Marta Fascina. Quest’ultima è intenzionata a raccontare la sua storia d’amore con Silvio Berlusconi.

In tanti hanno commentato il loro rapporto, in maniera spesso molto dura. Lei, però, è pronta a condurre le telecamere nel dietro le quinte della sua vita, tra ricordi, foto e magari video inediti.

L’amore per Silvio Berlusconi

Dalla morte di Silvio Berlusconi, tanto si è detto, scritto e fatto. Si è discusso del testamento dell’ex premier, della divisione tra i suoi cinque figli e delle donazioni rivolte a Marta Fascina, Paolo Berlusconi e Marcello Dell’Utri, su volere del defunto padre.

Non tutto però sta andando secondo i piani, come dimostra la segreteria politica instaurata nella villa di Arcore, che non è stata inserita (forse anche per questo) nell’elenco degli immobili da porre in vendita.

A ciò si aggiunge il caso delle case delle ex olgettine, sistemate da Berlusconi con delle donazioni (non vendite) di immobili, come forma di scusa per il processo fronteggiato. All’orizzonte però si mostra un altro caso da dover gestire: il docu-film di Marta Fascina.

Impossibile non fare paragoni con Unica di Ilary Blasi, considerando il periodo dell’annuncio. Al posto di Francesco Totti, però, ci sarà Silvio Berlusconi, con toni decisamente differenti e positivi. Vuol raccontare la sua storia d’amore, vista dall’esterno in maniera spesso negativa.

La produzione sarà affidata a Francesca Verdini, figlia di Denis Verdini e compagna di Matteo Salvini. Tutto nella maggioranza, insomma. Marta Fascina coglierà l’occasione, presumibilmente, anche per farsi conoscere meglio dal pubblico, mostrando magari aspetti di sé inediti. A lanciare la notizia è L’Espresso, che vede in tutto ciò anche un tentativo di ricucire lo strappo tra Lega e Forza Italia.

L’ispirazione di Ilary Blasi

Citare Unica ha davvero senso, stando alle indiscrezioni del giornale, perché pare Marta Fascina sia stata ispirata proprio dal progetto di Ilary Blasi. Come detto, però, l’intento sarà ben differente, non essendoci sassolini nelle scarpe di cui liberarsi, anzi.

Si tratterà, presumibilmente, di un’esaltazione della figura privata e politica di Silvio Berlusconi. Si racconterà l’amore dei due, al di là di quanto intravisto dinanzi alle telecamere e nelle foto di rito. Fascina potrebbe svelare la loro vita di coppia e, di fatto, mostrare anche gli ultimi mesi di vita dell’ex cavaliere. Un prodotto che, se ben studiato, potrebbe ottenere un enorme risalto. Al di là dell’interesse o meno per Fascina, infatti, sarebbe un dietro le quinte molto interessante per i milioni di italiani che non dimenticheranno mai l’ex presidente del Consiglio.

C’è però chi si aspetta già una vena polemica, o quasi. Marta Fascina potrebbe anche far riferimento all’eredità, così come alla villa di Arcore. Mettere in chiaro la sua versione dei fatti. Sotto quest’aspeto, dunque, potrebbe assumere un po’ i contorni di Unica. Nel mirino però non il suo ex compagno, bensì la sua prole: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi.