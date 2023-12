Fonte: IPA Francesco Totti

Si è fatto un gran parlare di Unica, il docufilm proposto da Netflix che ha offerto al pubblico la versione di Ilary Blasi sul divorzio da Francesco Totti. In seguito alla messa in onda il pubblico ha avuto modo di ottenere la “storia del caffè” che avrebbe dato il via a tutto.

Un rapporto sgretolatosi nel corso degli anni, ma soprattutto una commistione sempre maggiore di realtà e spettacolo. Dopo la sua prima e sorprendente intervista, rilasciata un po’ di getto, Totti ha preferito un certo silenzio. Lo stesso aveva fatto Ilary Blasi, fino a questo momento. Ora sappiamo che stava soltanto lavorando a una risposta adeguata, in video, con testimoni al seguito. Quando Dagospia svelò il loro imminente addio, i due gridarono al rispetto per la famiglia e quindi i figli. Oggi, invece, tutto sembra in pubblica piazza. Ma arriverà la risposta di Totti?

Unica non racconta la verità

Dal caso Belen e Stefano De Martino al divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti. Il crollo delle coppie VIP attira sempre l’attenzione del pubblico. Basti pensare all’interesse che ancora suscita un’ipotetica rivelazione, oggi, sul legame distrutto tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli. Se c’è qualcosa che interessa più del veder nascere l’amore, è la sua morte.

Tornando a Roma, è tornato a parlare dell’ex coppia il celebre pr Alex Nuccetelli. L’amico dell’ex capitano della Roma non è in ottimi rapporti con Ilary Blasi, come ha spiegato di recente. Non smette però di fornire aggiornamenti sui due.

Intervenuto a Radio Cusano Campus, ha parlato di Unica e della reazione di Totti: “Francesco ha sofferto quando è uscita la storia del caffè. Oggi è soddisfatto e felice con Noemi Bocchi. In merito ai rapporti non idilliaci con l’ex moglie del suo amico, ha spiegato come di fatto non possa parlare di lei: “Posso parlare solo del documentario, perché abbiamo fatto un patteggiamento in tribunale con la signora. Posso parlare solo di quello”. Detto ciò, ha spiegato come non voglia mettersi contro gli autori del prodotto Netflix, ma sa bene come la stori sia un po’ diversa.

Il docufilm di Totti

“Francesco è stato dipinto nel documentario in modo diverso da quello che è in realtà. Non viene mai citato il bene che ha fatto a questa famiglia. La sorella Silvia ha iniziato un altro lavoro grazie a lui. Penso che oggi il suo patrimonio si sia diviso, nonostante un matrimonio in separazione dei beni. Non è un documentario oggettivo”.

Impossibile non parlare della storia del caffè, ormai diffusa online, con il pubblico che attende l’altra versione dei fatti, quella dell’ex capitano della Roma: “Senza quel caffè, magari starebbero ancora insieme. Quando Francesco parla di queste cose, non è felice. Se avesse voluto bloccare la carriera di sua moglie, avrebbe potuto farlo agli inizi. Non ha mai voluto farlo e mai voluto credere al fatto che lei avesse avuto un altro. Un giorno per curiosità ha preso il suo telefono. Non mi ha però mai detto precisamente cosa ci abbia trovato. Sono stato un po’ estromesso dalla loro abitazione. L’ultima che ho vissuto è stata quella precedente”.

Ha parlato di una situazione particolare e un po’ tesa, con Totti che avrebbe sacrificato in parte la sua famiglia per dare spazio a quella di Ilary. Oggi lo vede in una dimensione ben diversa e felice. Ha poi spiegato come non intenda rispondere allo stesso modo alla madre dei suoi figli.

In questa fase, dopo l’uscita di Unica, Nuccetelli è stato avvicinato da un autore interessato a realizzare un docufilm.

Il pr spiega come di fatti da raccontare da raccontare diversamente ce ne sarebbero, così come di inediti. Totti però non sembra più disposto a rivangare il passato e prendere parte a tutto questo. Ecco le parole riportate da Nuccetelli: “Non ce la faccio più. Ho detto mezza cosa sui Rolex e mi hanno crocifisso. Voglio pensare ai miei figli e andare avanti. Mi sono stancato”.