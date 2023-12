Fonte: IPA Ilary Blasi e Belen Rodriguez: bellezze tradite

Le corna capitano, anche ai più belli, ricchi e famosi. Belen Rodriguez e Ilary Blasi hanno smesso di vergognarsene e negli ultimi tempi hanno fatto parlare con i sinceri racconti dei tradimenti subiti. Le due bellezze italiane non sono le sole, però, ad aver sperimentato l’onta di un tradimento da parte di quello che consideravano il grande amore. Le infedeltà più famose dei vip, di cui ancora non riusciamo a smettere di parlare.

I più clamorosi tradimenti vip

Belen Rodriguez ha raccontato a cuore aperto di aver scoperto almeno una dozzina di amanti del marito Stefano De Martino – che glissa ostentando una superiorità che poco si addice al personaggio.Ilary Blasi, donna d’affari, ha monetizzato sui tradimenti del pupone con un documentario Netflix da settimane tra i più visti d’Italia. Delle corna non ci si vergogna più, farà piacere saperlo a chi, in passato, è finito nel mirino del gossip proprio perché vittima di infedeltà.

John Kennedy e Marylin Monroe

Fonte: IPA

Quell’Happy Birthday così appassionato non poteva che essere dedicato a un amante. Così, nonostante nessuna prova ufficiale sia mai rinvenuta a galla, il mondo intero è convinto che Marylin Monroe sia stata amante ufficiale del presidente degli Stati Uniti d’America John F. Kennedy. Lo sapevano tutti, lo sapeva anche la moglie Jackie O. che, tuttavia, ha scelto di restare accanto al marito.

Carlo, Diana e Camilla

Fonte: IPA

Lo abbiamo rivissuto appassionatamente attraverso le puntate di The Crown. Il tradimento più famoso nella storia dei reali occidentali è quello consumatosi tra l’attuale Re Carlo e Camilla Parker Bowles. L’erede al trono che tradisce Diana, incarnazione perfetta del sogno della principessa disneyana, con una divorziata poco nota e poco avvenente. Chiaro che ci abbiano tirato fuori una serie televisiva.

Britney e Justin

Fonte: IPA

Lui se ne uscì fuori con quel capolavoro del pop Cry me a river, nel cui video di mostrava una fidanzata bionda in eccessiva intimità con un altro. Così, tutti per decenni hanno creduto a Justin Timberlake quando affermava di essere stato tradito dall’allora fidanzatina Britney Spears. Adesso, però, nella sua autobiografia A Woman, Britney ha ribaltato le carte in tavola: il traditore era lui.

Brad, Jennifer e Angelina

Fonte: IPA

Tutti amano Jennifer Aniston. La star di Friends è una diva ma fa simpatia come la compagna del pilates. Quando è stata tradita lei, è come se fosse successo alla nostra migliore amica. Ma c’è un ma: come si poteva, in fondo, remare contro alla fedifraga coppia di Brad Pitt e Angelina Jolie? Erano i più belli del mondo, non potevano che finire assieme… per poi divorziare malamente qualche tempo dopo.

Ben e Jennifer

Fonte: IPA

Un’altra Jennifer tradita. Si tratta di Jennifer Gardner, che arrivò nel cuore di Ben Affleck dopo Jennifer Lopez, ma col senno di poi non fu la scelta migliore. L’attore tradì la moglie con una produttrice televisiva, portano alla fine del loro matrimonio. Era destino, Ben e JLo erano destinati a finire insieme, peccato che a farne le spese sia stata l’innocente attrice.

Jude e Sienna

Fonte: IPA

Esiste un cliché più banale del tradimento consumato in casa con la baby sitter dei propri figli? Scarsa originalità e assolutamente zero sensibilità per Jude Law, che ha tradito Sienna Miller portando alla fine della loro relazione da sogno. “È stato uno dei momenti più difficili che ho vissuto” ha raccontato lei anni dopo.

Hugh ed Elizabeth

Fonte: Getty Images

L’attore più affascinante di Hollywood e la modella più incantevole: Hugh Grant e Elizabeth Hurley erano una coppia da far invidia. Ma non è tutto oro quel che luccica: nel 1995, assieme a Liz da quasi un decennio, Grant fu arrestato per atti osceni in luogo pubblico dopo essere stato beccato in compagnia di una prostituta. Lei però superò la cosa e la separazione avvenne soltanto anni dopo.