Sydney Sweeney copia Angelina Jolie. Gli altri casi celebri

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: IPA Angelina Jolie e Sydney Sweeney agli Oscar con lo stesso abito

Oscar 2024, a parte le vittorie annunciate e quelle mancate, ci sono state alcuni momenti, durante la serata, che hanno colpito particolarmente l’attenzione. Come la presentazione da parte di John Cena, completamente nudo sul palco, o l’esibizione di Ryan Gosling sulle note di “I’m just Ken” con tanto di frecciatine al film vincitore della serata. E ancora il vestito scucito delle vincitrice come miglior attrice Emma Stone, e l’abito super sexy indossato da Sydney Sweeney al party post Oscar. Soprattutto perché i più attenti hanno subito notato, e ripostato sul web, che si trattava di un “remake”, per non dire scopiazzata, dello stesso abito indossato da Angelina Jolie nel 2004: un vestito bianco perla firmato Marc Bower e ispirato a sua volta all’iconico white dress di Marilyn Monroe.

Ma Sydney Sweeney stia serena: il suo non è certo il primo né tantomeno l’ultimo caso di “plagio”. Nel gli anni sono stati tanti i casi di abiti uguali sfoggiati nelle stesse cerimonie o più sovente in anni e red carpet diversi, dalle star. Ripercorriamo insieme i casi più celebri, a partire proprio da questo recente

1. Angelina Jolie Oscar 2004- Sydney Sweeney Oscar 2024

Fonte: IPA

Angelina agli Oscar 2004 e Sydney alla cerimonia 2024: 20 anni dopo, lo stesso abito Marc Bower

2. Marion Cotillard Oscar 2008 -Kendall Jenner Vanity Fair Oscar Party 2023

Marion Cotillard agli Oscar 2008 e Kendall Jenner al Vanity Fair Oscar Party 2023

3. Reese Whiterspoon e Tina Fey agli Oscar 2016

Fonte: Getty Images

Momento imbarazzo per Reese Witherspoon e Tina Fey quando agli Oscar del 2016 si sono presentate con un abito viola senza spalline davvero molto, molto simile.

4. J.Lo e Geri Halliwell con l’iconico abito Versace

Fonte: Getty Images

L’iconico “Versace Dress” indossato da Jennifer Lopez ai Grammy del 2000. L’ex Ginger Spice Geri Halliwell indossò lo stesso abito ai NRJ Music Awards in Francia un mese prima (quindi fu J.Lo a copiarla!).

5. Cher e Kim Kardashian con l’abito piumato

Fonte: Getty Images

Cher ha indossato ad un Gala nel 1974 un abito davvero molto simile a quello sfoggiato dalla Kim Kardashian al Met Gala 2016, griffato Roberto Cavalli.