“And just like that 2”: Carrie Bradshaw incanta nel Cloud Dress di Vivienne Westwood

And Just Like That 2 regala una splendida sorpresa ai nostalgici fan fashion di una tra le più amate serie televisive di tutti i tempi. Infatti, tra lo stupore generale, si è visto rispuntare l’iconico Cloud Dress di Vivienne Westwood indossato nel film Sex and the City del 2008 e con cui, la sex expert, purtroppo non sposa più Mr. Big.

“And just like that 2”: Carrie Bradshaw, un viaggio nei ricordi

I fan di Sex and the City si sono meravigliati di Carrie Bradshaw che è apparsa indossando nuovamente il suo abito da sposa firmato Vivienne Westwood. In molti si sono chiesti come mai abbia deciso di rispolverare i suoi ricordi, sebbene non siano proprio legati a momenti positivi. Il primo avvistamento del sontuoso abito da sposa composto da pence e gonna asimmetrica con ampia sovrapposizione di strati in raso duchesse avorio, è avvenuto lo scorso novembre 2022 quando sul set delle riprese della seconda stagione di And just like that è apparso come per magia, l’abito Cloud Dress di Vivienne Westwood, indossato nel 2008.

Ma come mai Carrie Bradshaw ha deciso di indossare ancora questo vestito che non rappresenta certamente un ricordo di felicità nella sua vita? La risposta è arrivata dalla stessa Carrie che è stata invitata all’evento del Met Gala di New York insieme agli amici Seema, Lisa, Charlotte e Anthony. Il dress code della Kermesse di gala era la bellezza velata ma la stilista emergente, nonchè amica di Carrie, Jackie, sbaglia completamente le misure dell’abito a sirena, a righe blu e bianco.

Jackie deve trovare al più presto una soluzione, altrimenti la sua carriera, che è solo agli inizi, sarà completamente rovinata e la sua amica Carrie sfigurerà all’evento. Quindi chiede all’amica se nel suo armadio non abbia già un abito sfavillante da poter abbinare alla cappa blu.

Carrie Bradshaw toglie il fiato con l’abito da sposa di Vivienne Westwood

L’idea della stilista Jackie di abbinare un abito che Carrie già possiede alla cappa blu salva la situazione. La donna infatti conferma di avere un abito che sarebbe perfetto, anche se è legato a ricordi infelici. Carrie decide comunque di sfoggiare il vestito e, facendosi coraggio, tira fuori dal suo armadio una mise che lascia senza fiato. Nonostante la tristezza dei ricordi collegati all’abito, Carrie decide di indossare l’abito per apparire al meglio. La bellezza di quell’abito da sposa riesce ad andare oltre l’infelicità ad esso legata.

Sex and the City e le sue protagoniste sono tornate: Carrie Bradshaw torna a far sognare con la seconda stagione di And Just Like That. Nel sequel ritroveremo le protagoniste di sempre, Carrie, Miranda e Charlotte, che tornano a mettere in scena la vita quotidiana di cinquantenni tra lavoro, successi, amore e famiglia. La prima dello show non poteva che essere ambientata nella stupenda cornice newyorkese. Una città legata indissolubilmente alle protagoniste e ai loro racconti. Icona di stile indiscussa e amata dal pubblico come sempre è stata Sarah Jessica Parker, l’attrice che veste i panni di Carrie Bradshaw e che è stata madrina della serata dedicata ai venticinque anni di Sex and the City.