Sex and The City, il leggendario tutù di Carrie Bradshaw va all’asta: ecco quanto vale

Il tutù di Carrie Bradshaw, simbolo di stile e libertà in "Sex and The City", raggiunge l'asta con un valore sorprendente

Sarah Jessica Parker al Gala con due scarpe diverse: scivolone o scelta di stile?

Nel panorama scintillante di Sex and The City, un capo ha brillato con luce propria, diventando un’icona di stile inconfondibile: il tutù di Carrie Bradshaw, indossato da Sarah Jessica Parker nella celebre sigla della serie. Questo pezzo, che ha catturato l’essenza della moda e dello spirito libero di Carrie, ha raggiunto un successo tale da essere ora messo all’asta con un prezzo inaspettatamente esorbitante. Il tutù, che simboleggia le avventure amorose e stilistiche di Carrie, si è guadagnato un posto d’onore nella storia della televisione e della moda.

L’evoluzione di un capo iconico: il tutù di Carrie Bradshaw all’asta

Il leggendario tutù di Carrie Bradshaw, un capo semplice ma straordinariamente iconico, è diventato molto più di un semplice indumento. Indossato nella sigla di Sex and The City, questo tutù è ora pronto per essere messo all’asta nell’evento Unstoppable: Signature Styles of Iconic Women in Fashion di Julien’s. La storia dietro a questo pezzo è tanto affascinante quanto il suo design: trovato per caso durante una sessione di shopping a Midtown Manhattan, senza brand né taglia, in una cesta da “tutto a cinque dollari”. Oggi, la sua stima all’asta si aggira intorno ai 12.000 dollari, testimoniando l’enorme impatto che Sex and The City ha avuto sulla moda e sulla cultura pop.

Questo tutù, scelto dalla straordinaria costumista Patricia Field, è diventato un simbolo di stile audace e di indipendenza femminile. Il suo design “stravagante, avventuroso e inaspettato” rispecchia perfettamente il personaggio di Carrie Bradshaw, una donna che attraversa la vita come se fosse una sfilata perpetua nelle strade di New York. La sua apparizione nel film Sex and The City (2008) e l’influenza sul trend del balletcore evidenziano il suo status di precursore nella moda. L’asta Unstoppable, che include anche altri capi iconici come il “newspaper dress” di John Galliano per Dior, celebra l’eredità duratura di Carrie Bradshaw nel mondo della moda.

Gli altri capi presenti all’asta Unstoppable di Julien’s

L’asta Unstoppable di Julien’s non si limita solo al celebre tutù di Carrie Bradshaw indossato in Sex and The City. Tra i pezzi in vendita, troviamo una collezione di abiti che hanno segnato la storia della moda e della cultura pop. L’abito di Louis Verdad indossato da Paris Hilton sulla copertina del suo album Paris del 2006 è un perfetto esempio di glamour moderno, che cattura l’essenza dell’eleganza contemporanea e del fascino delle celebrità. Accanto a questo, brillano i jeans scintillanti di Cher, un’icona di stile senza tempo, che hanno illuminato palcoscenici e red carpet, testimoniando il suo impatto indelebile nella moda e nella musica. Un’altra aggiunta notevole è il vestito da cocktail in velluto di Catherine Walker, indossato dalla Principessa Diana. Questo capo incarna l’eleganza regale e la classe senza tempo, riflettendo la personalità e lo stile unico di Lady D. E poi, c’è l’ensemble Givenchy sfoggiato da Grace Kelly per l’incontro storico con il presidente John F. Kennedy e Jackie Kennedy nel 1961. Questo abito non è solo un capo di alta moda, ma un pezzo di storia, che evoca ricordi di un’epoca dorata di eleganza e charme.

Ogni pezzo all’asta racconta una storia unica, unendo fili di glamour, storia e cultura in una trama ricca e variegata. Questi abiti non sono semplici vestiti, ma testimoni silenziosi di momenti indimenticabili e figure iconiche che hanno plasmato il mondo della moda, dell’intrattenimento e oltre.