Sarah Jessica Parker con due scarpe diverse: errore o scelta?

Tulle total black e un tocco tutto personale: così Sarah Jessica Parker si è presentata al New York City Ballet 2023 Fall Fashion Gala. Un'occasione importante e prestigiosa, quest'anno ancora di più in quanto l'evento ha festeggiato il suo 75esimo anniversario. Inutile dire che tutti i vip presenti hanno dato il meglio, sfoggiando look estrosi, eleganti e appariscenti. Ma è proprio il caso di dirlo, questa volta non c'è stata gara e l'attrice famosa per l'interpretazione di Carrie Bradshaw nella celebre serie tv Sex and The City ha colto nel segno oscurando tutte le altre.