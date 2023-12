L’olio preferito di Sarah Jessica Parker è una coccola per il corpo che devi regalarti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

La coccola corpo preferita da Sarah Jessica Parker? Un olio super nutriente e idratante, capace di regalarle una pelle morbidissima. La star di Sex ad the City è un’amante non solo della skincare, ama infatti prendersi cura anche della pelle del corpo, puntando su un prodotto che ha conquistato tantissime star. Si tratta del Body Oil di Neutrogena. Un elisir di bellezza da usare tutti i giorni per regalare all’epidermide il giusto nutrimento.

L’olio corpo amato da Sarah Jessica Parker

Classe 1965, Sarah Jessica Parker è il simbolo delle donne che affrontano con il sorriso il tempo che passa. L’ex Carrie Bradshaw infatti è super confident con il suo corpo e ci ha insegnato ad accettare (e sfoggiare con orgoglio) le rughe e i capelli bianchi. I suoi consigli, non a caso, sono sempre perfetti: perle di bellezza da scoprire e da condividere con le amiche, proprio come farebbe Carrie con Miranda, Samantha e Charlotte.

L’idratazione, come ha spiegato Sarah, è fondamentale non solo per quanto riguarda il viso, ma anche il corpo. Una tappa assolutamente obbligatoria nella beauty routine da affrontare grazie a un olio straordinario. Si tratta del Body Oil by Neutrogena, un prodotto a base di olio di sesamo. Un ingrediente che arriva dalla tradizione ayurvedica con virtù illuminanti, rigeneranti e nutrienti. I vantaggi di questo olio sono tantissimi: la texture è piacevole e delicata, perfetta per un automassaggio piacevole e rilassante.

Si assorbe velocemente e regala una pelle setosa e morbidissima. L’ideale anche se vai di fretta e hai poco tempo da dedicare alla beauty routine. Perfetta per la pelle disidratata e sensibile, si può usare subito dopo la doccia senza bisogno di asciugarsi immediatamente e senza quell’effetto “appiccicoso” che spesso risulta fastidioso. L’idea in più? Versarne qualche goccia nella vasca da bagno e riempirla d’acqua per un rituale di bellezza super idratante.

Come funziona l’olio corpo di Sarah Jessica Parker

L’olio corpo di Neutrogena ha una formula leggera che scivola facilmente, nutrendo e idratando la pelle senza lasciare l fastidiosa sensazione di grasso. La pelle in pochi secondi appare morbida e setosa, ma soprattutto asciutta. L’ideale per scivolare anche nei tessuti trasparenti, sigillando l’umidità e fornendo alla pelle tutto il nutrimento di cui ha bisogno. Il risultato è un bagliore sano e radioso, una fragranza lenitiva e sottile che consente alla pelle di restare super soffice.

Le opinioni

Non a caso le recensioni su Amazon di questo prodotto sono positive. Chi l’ha provato afferma che si assorbe velocemente e idrata in profondità. Un ottimo alleato per chi va sempre di fretta, ma non vuole rinunciare a una pelle idratata e bellissima. L’odore viene apprezzato da tantissime persone così come la consistenza setosa e leggerissima. Un prodotto da utilizzare tutti i giorni per avere un’epidermide morbidissima e regalarsi una super coccola extra. Da provare pure nella versione travel size per quando si è in viaggio e da portare sempre in borsetta per una idratazione istantanea sia d’inverno che d’estate.

