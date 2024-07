Capelli biondi e luminosi in un lampo: lo spray schiarente è un must have da avere

Lo spray schiarente è il prodotto must have dell'estate per una chioma baciata dal sole

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos

Sogni capelli biondi e luminosi d’estate? Il segreto per ottenerli (in brevissimo tempo) è lo spray schiarente. Un prodotto amatissimo su Amazon che con la bella stagione permette di avere una chioma con effetto sunkissed in pochi step.

Come funziona lo spray schiarente

Da usare su capelli naturali oppure tinti (a patto che non siano troppo decolorati), lo spray schiarente si può applicare prima della piega su radici o lunghezze.

I risultati sono visibili da subito: illumina la chioma grazie a un complesso con proprietà schiarenti, ma senza danneggiarla. Il bello è che hai la possibilità di decidere tu quanto e come schiarire la tua chioma, giocando con gli effetti dello spray a seconda delle tue esigenze.

Come usare lo spray schiarente

Il bello dello spray schiarente è che puoi divertiti a utilizzarlo come preferisci per ottenere l’effetto che vuoi.

Vaporizzalo sui capelli leggermente umidi e puliti, tamponando appena con l’asciugamano. Poi usa il termoprotettore, infine procedi normalmente con lo styling.

Sfrutta il potere dello spray per avere le schiariture che preferisci, creando un effetto babylights o balayage, vaporizzando il prodotto su alcune ciocche o su tutta la capigliatura.

I migliori spray schiarenti da comprare online

Quando si parla di spray schiarenti Schultz è da sempre una garanzia! L’ideale per avere capelli come baciati dal sole in pochi semplici step.

L’effetto è naturale e duraturo, perfetto per rispettare la bellezza della chioma e non inaridirla. La formula spray inoltre permette di applicare il prodotto sui capelli senza creare macchie o aloni, regalando un colore brillante e uniforme.

L’azione è graduale e, uno shampoo dopo l’altro, ti accorgerai di avere capelli sempre più chiari.

Offerta SCHULTZ Lozione Camomilla Spray Spray schiarente per capelli

Ideale per capelli biondi o castano medi, questo spray schiarente firmato Garnier ha ottime recensioni. Regala riflessi biondi e schiarisce leggermente le ciocche ad ogni applicazione, con un effetto sunkissed favoloso!

A seconda delle esigenze puoi divertirti a giocare con il prodotto, spruzzandolo sulle radici, sulle punte o su alcune ciocche in base al risultato che desideri ottenere.

Garnier Spray schiarente Spray schiarente per sfumature naturali

Ideale per schiarire le ciocche senza seccare il capello, lo spray di John Frieda agisce gradualmente sino a due toni. La sua formula si attiva a contatto con il calore, schiarendo in modo naturale.

In più la formula spray permette di ottenere risultati differenti in base ai tuoi desideri, schiarendo in modo mirato radici o ciocche.

Arricchito con limone e camomilla biologica, questo spray agisce sulla struttura dei capelli schiarendoli e donando stupendi riflessi dorati. La formula con betaina inoltre riduce la rottura e protegge, aumentando resistenza e flessibilità.

Agita bene il prodotto poi spruzza sui capelli asciutti o bagnati, ottenendo la tonalità di biondo che preferisci. Il bello di questo spray è che oltre a schiarire nutre la chioma, rendendola morbida e stupenda, ma soprattutto proteggendola dagli agenti esterni.

Naturtint Lozione alla Camomilla Lozione spray per schiarire i capelli

Fra gli spray schiarenti più votati e recensiti positivamente su Amazon, quello Sun Bum promette risultati in breve tempo e può contare su una profumazione strepitosa.

Usandolo con costanza i capelli appariranno schiariti e morbidissimi, anche senza l’esposizione al sole.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram