La lozione alla camomilla è il segreto naturalmente buono da usare adesso per capelli baciati dal sole

Scopri i prodotti schiarenti alla camomilla più amati e come usarli per un effetto sole tutto l’anno.

Fonte: iStock La camomilla è l'ingrediente perfetto per schiarire i capelli biondi

Con l’arrivo dell’estate, cresce la voglia di luce, leggerezza e naturalezza anche per i nostri capelli. E se ti dicessimo che esiste un alleato semplice, efficace e 100% naturale per ottenere riflessi dorati senza stressare la chioma? I prodotti a base di camomilla sono il segreto di bellezza che arriva dal cuore della natura e che sta tornando protagonista tra chi ama i rimedi autentici, delicati e visibilmente efficaci.

Il potere schiarente della camomilla: delicato, naturale, efficace

La camomilla non è solo una pianta dalle note proprietà calmanti: è anche un potente schiarente naturale per i capelli. Grazie alla presenza di flavonoidi, in particolare l’apigenina, la camomilla agisce come un vero e proprio illuminante vegetale. I pigmenti contenuti nei suoi estratti si legano delicatamente alla fibra capillare, ravvivando i toni chiari e regalando riflessi dorati e luminosi.

Il suo effetto è progressivo e non aggressivo: non altera chimicamente il colore, ma lo esalta dolcemente, senza danneggiare la struttura del capello. Ecco perché è perfetta anche per bambini o chi ha i capelli delicati. Un’esposizione al sole dopo l’applicazione può intensificare l’effetto naturale della camomilla, rendendola ideale in estate per chi sogna un look “sun kissed” autentico.

La sua azione è perfetta durante i mesi estivi, quando il sole potenzia l’effetto della camomilla, ma può essere usata tutto l’anno per mantenere la luminosità del colore e prendersi cura dei capelli in modo naturale.

Vediamo i prodotti a base di camomilla più efficaci per schiarire naturalmente i tuoi capelli e goderti una chioma lucida e nutrita tutta l’estate!

Lozioni a base camomilla: ecco quali scegliere

Quando si parla di camomilla e capelli chiari, un nome spicca su tutti: Dr. Schultz. La sua Lozione Schiarente Spray alla Camomilla è la più famosa e utilizzata in Italia da generazioni. Un vero best-seller della bellezza naturale, pensato per chi vuole schiarire i capelli in modo progressivo, senza tinte chimiche, né stress per la chioma.

Facile da usare, efficace già dalle prime applicazioni e amatissima per il suo profumo delicato e la sua leggerezza, è diventata un rituale irrinunciabile per chi sogna capelli naturalmente baciati dal sole.

La sua formula unica con camomilla naturale e un bassissimo contenuto di perossido (3%) per una schiaritura dolce e visibile. Facile da applicare: è in formato spray, perfetta per trattare ciocche specifiche o tutta la chioma e senza bisogno di risciacquo: agisce con il calore, valorizzando i riflessi già presenti nei capelli.

Applicazione:

Vaporizzare su capelli asciutti o umidi. Pettinare per distribuire il prodotto uniformemente. Asciugare con phon o esporsi al sole per attivare l’effetto schiarente. Ripetere 1–2 volte a settimana per un risultato progressivo.

Ideale anche per creare schiariture localizzate, come l’effetto balayage o shatush, in modo semplice e casalingo.

Offerta Dr. Schultz Lozione Schiarente Spray

Con oltre 5.300 recensioni positive dai clienti su Amazon econ un punteggio medio di 4,3/5, un altro prodotto famosissimo per schiarire gradualmente i capelli chiari è la Camomilla Intea Premium – Spray schiarente per capelli biondi. Si tratta di uno spray schiarente delicato formulato specificamente per capelli biondi naturali o castano chiaro. Privo di alcol, siliconi, parabeni, ammoniaca e coloranti sintetici, questo prodotto è composto da estratto biologico di camomilla e una bassa concentrazione di perossido d’idrogeno. È studiato per esaltare la luminosità e schiarire in modo graduale, fino a 3 toni sui castani chiari.

Il perossido d’idrogeno in concentrazione bassa potenzia l’effetto schiarente senza aggredire il capello, inoltre, non contiene alcol o sostanze aggressive; è adatta anche per uso frequente e su capelli delicati.

Applicazione:

Dopo lo shampoo, tamponare i capelli e spruzzare sulle lunghezze: 1–2 volte a settimana su capelli chiari, fino a 2–3 volte per capelli castano chiaro Asciugare con phon o esporsi al sole per accelerare l’effetto. Lasciare agire ca. 30 minuti e non risciacquare.

Quando si raggiunge il biondo desiderato, ridurre l’uso alle radici per mantenere l’uniformità.

Intea Camomilla Intea Premium – Spray schiarente per capelli biondi naturali

Tutto il potere della camomilla in una formula botanica attiva: Sun In Tropical Breeze Spray Schiarente Capelli, con oltre 2.700 recensioni positive, contiene aloe barbadensis, camomilla, calendula e semi di lino per illuminare e nutrire senza alcool né parabeni. Il mix di perossido di idrogeno e succo di limone schiarisce gradualmente e si attiva con il calore (sole o phon); i capelli non saranno stressati grazie all’azione lenitiva dell’aloe vera e della calendula; inoltre i semi di lino donano lucentezza e morbidezza.

Modalità d’uso:

Vaporizzare su capelli umidi o asciutti. Pettinare per distribuire il prodotto. Asciugare con phon o esporsi al sole per attivare l’effetto. Ripetere un paio di volte a settimana per risultati visibili – dorati, ma naturali

Attenzione: su chiome più scure può emergere un tono ramato o aranciato prima di un eventuale chiarore più evidente.

Cosa amerai? Sicuramente la profumazione “breeze”, fresca e piacevole.

Sun In Tropical Breeze Spray Schiarente Capelli

Se per i tuoi capelli prediligi sempre prodotti estremamente naturali e biologici, affidati a Klorane, brand farmaceutico francese, parte del gruppo Pierre Fabre, rinomato per l’uso di estratti botanici attentamente selezionati e testati dermatologicamente.

Klorane Cuidado Solar Camomila è lo spray schiarente illuminante formulato per capelli biondi o castano chiaro. Arricchito con estratto biologico di camomilla e miele, è privo di perossido, siliconi e parabeni. Grazie al mix di camomilla e miele, districa e rende i capelli setosi e la formula leggera e non appiccicosa.

Modalità d’uso:

Spruzzare su capelli asciutti o umidi, sulle lunghezze o su ciocche mirate. Non risciacquare – l’effetto luce si attiva naturalmente. Applica con sole o phon per intensificare lo schiarimento. Uso frequente (es. 2–3 volte/settimana) per risultati visibili in alcune settimane

Klorane Spray camomilla e miele senza perossido di idrogeno

Quando non utilizzare la lozione schiarente alla camomilla?

Lo spray schiarente alla camomilla è un prodotto naturale e delicato, ma non è sempre adatto a tutti o in tutte le situazioni. Ecco i casi in cui è meglio evitarne l’uso o usarlo con estrema cautela:

Capelli molto scuri (castano scuro, bruni o neri): gli spray alla camomilla non sono abbastanza forti per schiarire capelli scuri.Possono causare riflessi ramati, arancioni o giallastri poco estetici, soprattutto con uso ripetuto. Capelli colorati o trattati chimicamente: se hai fatto una tinta, decolorazione, permanente o stiratura recentemente:

lo spray può interagire con i residui chimici, alterando il colore in modo imprevedibile. Inoltre può aumentare la secchezza e causare stress ulteriore alla fibra capillare. Capelli molto secchi, sfibrati o danneggiati: anche se lo spray è naturale, contiene spesso una bassa percentuale di perossido di idrogeno. In questi casi, è meglio ricostruire e nutrire i capelli prima di iniziare il trattamento. Durante gravidanza o allattamento (in caso di formule con perossido): anche se l’assorbimento è minimo, è consigliato leggere bene l’INCI o consultare il medico, soprattutto se il prodotto contiene sostanze attive come il perossido

