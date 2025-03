Shampo e balsamo per ogni tipologia di capelli e per una chioma favolosa? Con le offerte puoi comprare dei prodotti top

Fonte: Getty Images Capelli favolosi e che lasciano il segno: i migliori set

Secchi, colorati, normali o decolorati: ogni tipologia di capello ha bisogno di una coccola mirata, di prodotti pensati per le sue esigenze specifiche. Infatti quando si acquistano shampoo e conditioner è di fondamentale importanza tenere conto delle necessità che può avere la nostra chioma, di come è la struttura del capello, se è colorato, se appare secco e sfibrato, oppure se è sano e desideriamo continuare a mantenerlo tale.

E quindi ecco che le combo di Tigi sono la scelta giusta, perché tra questi set amatissimi dai parrucchieri si trova sicuramente anche quello che fa al caso nostro e che ci permette di sfoggiare una chioma che cattura gli sguardi.

La buona notizia è che con la Festa delle Offerte di Primavera Amazon (che dura ancora fino alle 23,59 di oggi lunedì 31 marzo) si possono acquistare con un piccolo sconto.

Trovi tutti gli sconti della Festa delle offerte di Primavera Amazon 2025 qui!

Cinque set di shampoo e balsamo Bed head di Tigi (più uno) tra cui scegliere per un trattamento mirato e per avere una chioma favolosa.

Per ristrutturare la chioma: la combo Tigi Resurrection

Pensati per tutti coloro che hanno i capelli leggermente secchi e fragili e cercano una combo che permetta di recuperare idratazione e luminosità: lo shampoo e il conditioner di Tigi Bed Head Resurrection sono favolosi, anche per le chiome colorate e con il capello che tende al crespo.

Lo shampoo va ad arricchire a rinforzare, mentre ripara i danni e riduce l’effetto crespo, invece il balsamo va a ristrutturare, nutrendo, riparando e ammorbidendo. Lo sconto ammonta al 5%, clicca il link per maggiori info.

Offerta Tigi Bed Head Resurrection Set shampoo e conditioner per capelli leggermente secchi e crespi

Se, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera Amazon, vuoi provare le spedizioni veloci e gratuite, puoi iscriverti al programma Amazon Prime e sfruttare i 30 giorni gratuiti, non solo per gli acquisti ma anche per sperimentare i tanti servizi aggiuntivi come film e serie tv, ebook, musica.

Sfrutta la prova gratuita di Amazon Prime e ottieni una marea di vantaggi!

Recovery: il kit per capelli secchi e danneggiati

Capelli secchi e che appaiono spenti? Il kit di Tigi Recovery è pensato non solo per idratare la chioma, ma anche per mantenere il colore e per impedire che si formino le doppie punte.

Lo shampoo e il conditioner offrono vigore e luminosità e il secondo prodotto, poi, promette di proteggere dai danni termici che possono derivare dallo styling. Per sfoggiare una chioma che lascia il segno, spendendo un po’ meno: infatti la combo è ribassata del 5%. Clicca sul link per maggiori dettagli.

Offerta Tigi Bed Head Recovery Set shampoo e conditioner per capelli secchi e per combattere le doppie punte

Il set per capelli colorati: per una chioma come in salone

Color Goddness, invece, è un set di Tigi pensato appositamente per capelli colorati, che promette di restituire una chioma morbida e setosa proprio come quando si esce dal salone.

Lo shampoo con cheratina e olio di cocco va a strutturare e riparare, mentre il balsamo contiene nella sua formulazione anche dell’olio di mandorle per la chioma che, grazie alla combinazione dei due prodotti, risulta più forte e luminosa e con il colore esaltato e protetto. Inoltre, la combo va a combattere il fastidioso effetto crespo. Lo sconto del 5% ti permette di acquistarli a un prezzo più basso, per scoprire di più clicca il link.

Offerta Tigi Bed Head Color Goddness Set pensato per i capelli colorati

Il set shampoo e balsamo che vanno bene per tutti

Questo set di Tigi Re-Energise è pensato per tutti i tipi di capelli, per ridare energia alla chioma. Grazie allo shampoo non solo si deterge, ma si va a nutrire, mentre il balsamo districa e rende la chioma luminosa. La routine perfetta per chi ha i capelli normali. Anche per questi prodotti lo sconto ammonta al 5% e puoi saperne di più cliccando sul link.

Colorati o biondi naturali: la combo Dumb Blonde

Lo shampoo della combo Dumb Blonde di Tigi ha un valore di ph equilibrato, cheratina e proteine del latte: il suo utilizzo promette di riparare, ricostruire e idratare i capelli colorati o biondi naturali. Il perfetto alleato per sfoggiare una chioma luminosa. Nel set vi è anche il conditioner pensato per ottenere i medesimi risultati.

Con il ribasso del 5% li puoi comprare a un prezzo top: clicca il link per ulteriori informazioni.

Offerta Tigi Bed Head Dumb Blonde Set pensato per i capelli biondi

Il set pensato per lui: shampoo e balsamo

E per gli uomini? Anche la testa e i capelli di lui hanno bisogno di trattamenti mirati, specificatamente formulati per per le sue esigenze.

La buona notizia è che Tigi pensa anche a loro con Clean up, che va a rinfrescare e detergere il cuoio capelluto, lascando la chioma detersa ma anche sana, nutrita e idratata. Dopo il lavaggio si applica un po’ di balsamo che va ulteriormente a idratare e promette di illuminare. Perché anche lui ha bisogno della giusta coccola per prendersi cura della propria testa.

Anche per questo set lo sconto ammonta al 5% e per maggiori dettagli basta cliccare il link qui sotto.

Offerta Tigi Bed Head Clean Up Shampoo e balsamo pensati per lui

Vuoi rimanere aggiornata su tutte le novità, gli sconti, le offerte imperdibili e i trend del momento per quanto riguarda la bellezza? Iscriviti al nostro canale Telegram dedicato al beauty e fai shopping mirato.