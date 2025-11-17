Per prenderci cura in modo efficace dei nostri capelli è importante scegliere i prodotti giusti. Lo shampoo? Il balsamo? O magari tutti e due nello stesso momento, optando per un vero e proprio trattamento che agisce come un set terapeutico per i capelli, andando a idratare la chioma, ristrutturandola e donandole un boost di benessere fin dai primi utilizzi. Parliamo di Bed head by Tigi, un set di due prodotti mirati per rigenerare la chioma e che trovate adesso in sconto, anche approfittando del Black Friday anticipato di Amazon.
Due prodotti per una chioma al top
Due prodotti da usare insieme, uno shampoo e un condizionatore, ma che agiscono proprio come un vero trattamento a beneficio totale dei capelli, soprattutto in caso di secchezza o di danni alla chioma.
Un set terapeutico per i capelli, che agisce in modo mirati e lavorando con due prodotti distinti ma che si integrano a vicenda, donando alla chioma un boost di idratazione e benessere totale dalle ardici alle punte. E senza dover fare nulla di più di quello che già fate normalmente durante la vostra haircare routine classica.
Shampoo e condizionatore per un boost di benessere
Lo shampoo TIGI Bead Head Urban idrata i capelli secchi, mantiene il colore vivo e vibrante e impedisce la formazione di fastidiose doppie punte, che portano i capelli a sfibrarsi e a indebolirsi. Un prodotto che dona massima luminosità alla chioma, soprattutto se stressata, riportando il suo naturale benessere. Uno shampoo mirato e specifico per aiutare a recuperare totalmente i capelli disidratati, agendo come un vero elisir di bellezza che dona vigore e luminosità ai capelli stanchi.
Il condizionatore di questo set terapeutico per capelli, invece, agisce come una sorta di pronto soccorso per capelli secchi e danneggiati, che oltre a donare massima morbidezza alla chioma, le regala un plus di luminosità e impedisce la formazione di fastidiose doppie punte. Oltre a svolgere un’azione di protezione totale per la chioma dai danni termici.
Due prodotti che lavorano in totale sinergia, efficaci, dai risultati visibili e immediati e anche facilissimi da utilizzare durante la vostra normale haircare routine.
Come si usa il set terapeutico per capelli di Tigi
Per avere il massimo beneficio da questi due prodotti è importante, ovviamente, utilizzarli insieme, come un vero e proprio set terapeutico per capelli. Lo shampoo, dovrete applicarlo sulla chioma bagnata, sulle radici, massaggiando delicatamente in cuoio capelluto e formando una bella schiuma, pulendo a fondo la chioma e rimuovendo ogni traccia di sporco. Una volta fatto dovrete risciacquare abbondantemente con acqua fino a eliminare totalmente la schiuma dai capelli.
A questo punto potete applicare il condizionatore, che idrata e liscia la chioma, donandole massima lucentezza. Un prodotto da tenere in posa qualche minuto, mentre vi pettinate i capelli per esempio, e massaggiandovi la testa, cosa che donerà anche massima leggerezza e setosità alla vostra chioma. Una volta fatto potete risciacquare vi tutto e procedere con gli altro step della vostra haircare.
Il risultato? Capelli visibilmente più sani, forti, belli e lucenti, ristrutturati e rigenerati, come se foste appena uscite da un salone di bellezza, una chioma che avrete voglia di mostrare a tutti.
