Chioma spenta e disidratata? Lo shampoo per capelli secchi da avere è adesso in sconto ed è una vera ricarica di benessere dalla radice alla punte

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Addio capelli secchi con lo shampoo idratante in sconto

Quante volte ci capita di avere i capelli secchi o sfibrati, privi della loro naturale forza e lucentezza e magari senza nemmeno capire come ci si è arrivate? Beh, le cause alla base della secchezza della chioma possono essere diverse, dagli agenti atmosferici alla mancanza di cure adeguate, dall’alimentazione ai trattamenti troppo aggressivi (come l’utilizzo di piastre o tinte). Quello che conta però è trovare una soluzione, ed ecco che da Pantene Pro-V arriva il giusto alleato per capelli secchi da provare e da avere pronto all’uso ad ogni haircare. Si tratta dello shampoo Hydra Recharge, una ricarica quotidiana per capelli che vogliono essere sani, forti e splendenti da mattina a sera e con il solo tempo di una bella doccia.

Prima di continuare: su Telegram abbiamo tre canali aggiornati ogni giorno con le migliori offerte selezionate dalla redazione. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tecnologia -> Clicca qui

Offerte per la Casa -> Clicca qui

Offerte Moda e Bellezza -> Clicca qui

Pantene Lo shampoo miracoloso per capelli secchi Prezzo 9,99 euro

Pantene Hydra Recharge è la ricarica di benessere per capelli secchi da provare

Un prodotto specificatamente formulato per prendersi cura dei capelli secchi o sfibrati, e che li nutre in profondità donadogli un boost di idratazione profonda e una schermatura totale dagli agenti esterni. Il risultato? Capelli idratati e lucenti h24 e con un’azione che, utilizzo dopo utilizzo, rende la chioma la miglior versione di sé, un concentrato di benessere visibile e che si sente anche al tatto.

Uno shampoo per capelli secchi e che agisce a supporto degli stessi, grazie alla sua composizione mirata che deterge delicatamente la chioma e che riempie i capelli di nutrienti, per garantirgli massima morbidezza e luminosità senza sosta.

Com’è fatto e come agisce sulla chioma

Una ricarica di benessere e idratazione quotidiana, che facilita la chioma a trattenere la corretta umidità per mantenersi sana e bella. Ma com’è fatto lo shampoo Hydra Recharge e come agisce sulla chioma? Questo prodotto firmato Pantene, è arricchito dalla formula Pro-V, che dona ai capelli sechi e normali un’ondata di ingredienti ad hoc e di nutrienti mirati per combattere la secchezza e i problemi che possono generarsi dalla mancanza di una adeguata idratazione.

Una formulazione arricchita anche con Active Nutri-Plex, che ripara la chioma dall’interno, proteggendo i legami dei capelli infondendogli un boost di benessere e una rinnovata vitalità e luminosità, e tutto nel tempo di uno shampoo.

Pantene Lo shampoo miracoloso per capelli secchi Prezzo 9,99 euro

Perché e come usarlo

Un prodotto pensato per i capelli secchi, sfibrati o normali, anche senza particolari problemi ma che desiderano avere una spinta di benessere in più. Uno shampoo che garantisce la massima detersione senza appesantire la chioma, ma nutrendola e idratandola a fondo, andando a riparare i danni causati dalla secchezza e infondendo ai capelli il massimo del benessere possibile e della forza di cui hanno bisogno.

Insomma, una vera coccola per la chioma, da utilizzare come un normalissimo shampoo, massaggiando il prodotto sulla cute con movimenti circolari che vanno a riattivare la circolazione del cuoio capelluto, garantendovi una sensazione di leggerezza davvero impagabile. E risciacquando via bene lo shampoo una volta fatto per preparare i capelli al balsamo o alla maschera che deciderete di unire a questo prodotto miracoloso per capelli secchi.

Uno shampoo da provare e che amerete all’istante, che dona ai capelli lucentezza e vigore e una dose di idratazione massima a lunga durata.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp