iStock Un boost di idratazione nutrienti per riparare i capelli secchi e danneggiati

L’autunno, il cambio di stagione, le temperature più fredde, ma anche le tinte e uno stile di vita poco equilibrato, tutto può influire sulla bellezza a la salute della nostra chioma. E i capelli secchi sono uno dei primi sintomi di una capigliatura sofferente e poco nutrita. Ecco perché è importante agire con dei prodotti mirati che permettano ai capelli di tornare al loro livello ottimale di idratazione e di salute, come il trattamento di Pantene Molecular Bond Repair, un prodotto intensivo che agisce per riparare i danni ai capelli e donargli massima idratazione e bellezza fin dai primissimi utilizzi.

Il trattamento di Pantene Molecular Bond Repair è la coccola per capelli secchi da provare

Un prodotto mirato e che agisce e beneficio della chioma estremante stressata da trattamenti di tintura, styling troppo aggressivi, decolorazioni che vanno a rompere i legami dei capelli, e da tutto ciò che tende a seccare la chioma, sfibrandola e togliendole il naturale splendore e benessere. Un prodotto che quindi agisce in profondità sui capelli, penetrando e rigenerando a livello molecolare la fibra capillare e lasciando la chioma visibilmente più sana e bella.

Come agisce il trattamento per capelli secchi di Pantene

Un trattamento ideale per i capelli secchi che aiuta a rigenerare i legami e a chiudere le fibre dei capelli estremamente secchi e/o danneggiati, lasciandoli visibilmente più sani e rigenerati, rimpolpati e idratati. Un prodotto dalla formula prestigiosa, arricchita con biotina e con oltre 5000 perle nutrienti di Pro-V, una tecnologia unica di Pantene che rilascia milioni di nutrienti all’interno del prodotto stesso.

Un trattamento che si può usare su qualsiasi tipologia di capello e con gli stessi straordinari risultati, permettendo a chiunque di avere una chioma sana, morbida e libera da secchezza e danni, anche in caso di capelli molto compromessi. E tutto grazie alla sua azione profonda e mirata a livello molecolare, una vera innovazione e un prodotto di cui vale la pena approfittare subito.

Come si utilizza Pantene Molecular Bond Repair

Ma come si utilizza questo trattamento intensivo per capelli secchi e danneggiati? L’ideale è di usarlo in abbinamento agli altri prodotti della linea Molecular di Pantene, come lo shampoo Molecular bond repair con biotina e il balsamo (che trovate in sconto), in modo da avere un’azione più ampia in ogni step della vostra haircare routine.

Quello che è importante, però, è applicarlo nel modo corretto. Per farlo dovrete massaggiare la crema tra le mani, in modo da sciogliere le perline nutrienti Pro-V e garantirne la massima azione. Un prodotto da applicare sui capelli bagnati per rilasciare i nutrienti in profondità in ogni singola ciocca, da stendere dalla radice alla punta dei capelli e massaggiare, lasciandolo agire e andando a risciacquare il tutto dopo circa tre minuti.

Un prodotto da alternare all’utilizzo della maschera, per un’azione rigenerante e ristrutturante più intensiva e per garantire una protezione quotidiana alla chioma e dopo ogni lavaggio. Un trattamento fortificante, nutriente e idratante, un vero boost di benessere per la chioma e un prodotto che vi regalerà dei capelli luminosi, forti e belli fin dai primissimi utilizzi, dei capelli che si fanno notare e ricordare.

