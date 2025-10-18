Avvolgono, illuminano e conquistano: dall'espresso al caramello, tutte le tonalità scure e gourmand dell'autunno-inverno 2025/2026. Come ottenerle e trattarle

IPA Kaia Gerber

Esaudita la smania di freschezza e libertà che nella calda stagione ci coglie, il tuffo nelle atmosfere autunnali cozy e accoglienti è cosa assai gradita. Lo stesso bisogno si riflette anche nella moda, con l’utile quanto sfizioso layering, e ovviamente anche sulle tendenze capelli del momento, attraverso colori nuovi ed avvolgenti.

Dopo lungo tempo esposta ad interminabili bagni in acqua salata e sole cocente, la chioma mostra una naturale tendenza ad apparire scolorita, spenta e disidratata, messa a dura prova da fattori ambientali e lavaggi più frequenti: un’ulteriore aggravante, se si pensa a quell’incontenibile desiderio di cambiamento che coglie ognuna di noi allo scattare del cambio stagione. Al proposito, accorrono in aiuto nuance sempre nuove con cui ritrovare le giuste luce ed intensità perdute.

Tra le predilette ci sono circa mille e una sfumature di castano scuro, le quali, profonde, sfaccettate e vagamente gourmand, promettono di infondere nuova vitalità alla base che le ospita. Dorate o fredde, monocromatiche o ricche di schiariture, intense o zeppe di riflessi tostati, ce n’è davvero per tutti i gusti e noi siamo qui oggi per scoprirle una ad una.

Castano Caramello

Apriamo il goloso capitolo capelli scuri dell’autunno-inverno 2025/26 con un castano ricco, dolcissimo, capace di solleticare i sensi con i suoi riflessi fondenti color del caramello: nelle proposte recenti questi si svelano gradualmente, a partire dalla linea dello sguardo, partendo da una base scura che via via aumenta la sua intensità e ne facilita il mantenimento. Il risultato finale? Una schiaritura calda, appena accennata, fluida e lucente.

Espresso Brown (o caffè tostato)

Altro castano, altro peccato di gola: profondo, luminoso e arricchito da sfumature “tostate” che, colpite dal sole, ricordano quelle del caffè, il cosiddetto Espresso Brown è il colore ideale per tutte coloro che desiderano adottare un look sofisticato, deciso ma senza eccessi, per questa stagione. Come si cura? A suon di maschere nutrienti, oli trattanti e gloss periodici, per mantenere intatte intensità e brillantezza.

Castano cioccolato

Questa volta l’ispirazione principale è la golosità per eccellenza, capace di far capitolare grandi e piccini: il cioccolato. Parliamo di un castano scuro caratterizzato dai toni propri del cacao, caldi e rossastri, che dona principalmente a carnagioni medie e olivastre. Quest’autunno si porta lucido e compatto per un look très chic, oppure mosso da riflessi caldi e/o ramati per ricreare un effetto più dinamico.

Castano nocciola

Caldo, morbido e lucente, il castano nocciola sembra essere stato concepito appositamente per donare insperata profondità alla chioma. Adattabile a quasi tutte le carnagioni, lui è il colore definitivo per le eterne indecise che sono alla ricerca di un nuovo look sofisticato, ma al contempo facile da gestire.

Castano castagna

Sulla medesima scia, quella dei castani appetitosi e belli da vedere, il castagna è senza ombra di dubbio tra le alternative più gettonate: le sue caratteristiche sfumature calde, che spaziano dal mogano al rame, proprio come sulla buccia del tipico frutto autunnale, originano un castano medio che dona profondità e brillantezza al capello, senza per questo risultare eccessivo. Perfetto per valorizzare carnagioni neutre o calde, valorizza fortemente gli occhi verdi.

Plush Brunette

Colori moda 2025 a parte, in ambito beauty sono tuttora favoriti i toni cupi e profondi: è il caso dei capelli scuri che si intensificano, come stiamo vedendo, grazie a riflessi vibranti e morbidi come il velluto, acquistando in men che non si dica in termini di tridimensionalità. Sull’impronta del già popolarissimo castano Teddy Bear, è ora costituita dal Plush Brunette la novità: intenso e più scuro del primo, anche se non ancora nero, si caratterizza per schiariture brune se esposto al sole. La soluzione ideale, questa, per chi possiede chiome corvine o scurissime e per la fredda stagione desidera scaldarle.

Mink Mocha

Indecisa tra tonalità fredde e calde? La soluzione si chiama Mink Mocha ed è un punto di castano che si presenta a noi come la giusta via di mezzo fra questi, ottenuto bilanciando sapientemente i toni tipici della pelliccia del visone — ecco spiegato l’inglesismo mink — e quello del caffè. Il risultato è un meraviglioso castano scuro profondo e intenso, non troppo freddo, ma nemmeno eccessivamente caldo.

Tortoiseshell Brown

Per quanto riguarda le tinte castane intermedie, il favorito attualmente sembrerebbe essere colui che gli esperti hanno denominato Tortoiseshell Brown: sì, questo particolare nome vuole richiamare proprio il classico pattern tartarugato che miscela varie sfumature di marrone e beige. La colorazione di cui si parla, allo stesso modo, aggiunge ai capelli scuri riflessi più chiari preservandone le radici naturali. Ne deriva un look spiccatamente luminoso, ma dall’aspetto morbido e naturale.

Castano dorato

Sul castano scuro i riflessi dorati apportano calore e movimento: ecco perché appaiono a dir poco perfetti su tagli lunghi e corposi, ma allo stesso modo affascinante anche su tagli medi e scalati. Niente paura, per mantenerlo radioso a lungo saranno sufficienti trattamenti gloss e maschere idratanti da effettuare con una cadenza settimanale.

Castano ramato

Caldo, luminoso e per questo ideale per esaltare carnagioni ambrate, dorate o con sottotoni pescati, il castano ramato è quel sogno che ha sfiorato la mente di tutte, almeno una volta nella vita. Ebbene, la buona nuova è che si trova attualmente sulla vetta dei colori capelli di tendenza per l’autunno/inverno, e che per mantenerlo pieno e brillante bastano shampoo, maschere e gloss da fare, volendo, anche a casa.

Castano mogano

Quello noto al mondo anche come Muted Auburn, per manifestare la specifica infusione di sfumature ramate che arricchisce basi castane e bionde, nell’autunno-inverno 2025/26 si declina in una inedita versione di castano mogano: vediamo il classico brunette acquisire riflessi rossastri intensi, come quelli di un’amarena succosa, fornendo una nuova interpretazione da provare alle amanti dei capelli rosso ciliegia.

