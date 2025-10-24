Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Hailee Steinfeld

Vi è un motivo ben preciso se i tagli di capelli medi, con la loro allure ibrida da né questo né quello, non passano mai di moda: indisturbati, questi si ripresentano puntualmente di stagione in stagione per frapporsi nel panorama tendenze corrente.

Non troppo corti, non troppo lunghi, rappresentano idealmente una sorta di silenzioso perfetto equilibrio tra femminilità, praticità e versatilità, ponendosi a scelta ideale per coloro che prediligono sì l’essere cool ma in chiave effortless. E siamo decisamente in tante, c’è da ammetterlo.

Estremamente lusinghieri, con la giusta scalatura essi sono in grado di addolcire finanche i lineamenti più marcati, se pari, invece, donano maggior struttura e carattere al look di sempre. Senza contare quel piacevole senso di leggerezza che infondono, il quale riesce spesso a ringiovanire e illuminare in un attimo l’aspetto. Questo a prescindere da età e fisionomia, il che spiega immediatamente il perché di tanto successo.

Insomma, non c’è davvero un motivo valido per cui non li si dovrebbe fortemente apprezzare. Ma attenzione, perché il meglio deve ancora venire: ad essere cruciale è più di tutto la loro capacità di trasformarsi con facilità. Lisci e grafici sanno comunicare uno stile essenziale ma sofisticato, mossi o ondulati uno romantico e naturale. A differenza dei tagli corti, inoltre, possono ancora essere raccolti in acconciature veloci, quali una classica coda oppure persino uno chignon basso. In poche parole le possibilità di styling sono pressoché infinite.

E, Last but not least, risultano senza dubbio più gestibili rispetto a tagli molto corti o molto lunghi, garantendo sempre un aspetto curato con il minimo sforzo in cambio. Per quale ragione al mondo non dovremmo almeno informarci circa i tagli medi più gettonati dell’autunno-inverno 2025/26? Prosegui nella lettura per scovare il tuo favorito.

Long bob

Il caschetto lungo, meglio noto al mondo come Long bob (o lob, per gli intenditori ), è sicuramente sulla vetta di quei tagli medi che sembrano resistere imperterriti all’avanzare delle tendenze capelli. Raffinato e femminile, senza risultare però lezioso, rappresenta la soluzione definitiva per chi desidera trovare un equilibrio tra praticità ed estetica. Decisiva è la sua lunghezza, che si colloca tra il mento e le spalle e che lo rende giocoso e versatile.

Una delle qualità più apprezzate di questo hairstyle, infatti, è la sua notevole capacità di esaltare le più diverse forme di viso e di capello, valorizzandone la texture: se alle chiome fini e sottili infonde immediatamente un’impressione di maggiore volume e consistenza, su quelle spesse alleggerisce la massa senza mai sacrificarne la struttura.

Shag – Shaggy layers

Con la sua aura ribelle e volutamente scomposta, lo Shag rappresenta di certo una delle espressioni più iconiche e rivoluzionarie del panorama anni Settanta, epoca di profondo cambiamento culturale e sociale di cui incarna a pieno lo spirito di libertà e sperimentazione.

Richiestissimo anche nell’autunno-inverno 2025/26, parliamo di un taglio medio che si distingue una costruzione scalata e fortemente stratificata, cruciale per creare del movimento naturale nei capelli e restituire quell’estetica volutamente disordinata tanto amata: le ciocche scalate variano in lunghezza per aggiungere profondità e texture, spesso in combo ad una frangia morbida o scomposta, altrettanto dinamica e sbarazzina.

Soft Shag

Evoluzione del precedente altrettanto gettonata, il Soft Shag è caratterizzato da stratificazioni più morbide che danno sì volume e movimento alla chioma ma non risultano mai troppo definite o sfilate, come accade nel taglio originale.

In questo secondo caso le scalature risultano più diffuse, e alcune ciocche leggere incorniciano il volto quasi sempre abbinate a frangia a tendina. È la scelta ideale per donare volume nella parte alta della testa e alleggerire la zona del mento, con un risultato più bilanciato, elegante e persino ringiovanente.

Shaggy bob

Ennesima alternativa ai precedenti, ecco a noi questa stagione fredda lo Shaggy bob: è certamente lui il taglio medio più glamour della stagione, disinvolto e vagamente rock ’n’ roll. La sua lunghezza si aggira poco sopra le spalle e si accompagna immancabilmente a ciuffo lungo e sfilato, per un effetto “chioma mossa dal vento” innato.

Per ottenere movimento naturale gli esperti del settore consigliano di lavorare le radici con prodotti volumizzanti ad hoc, di procedere nell’asciugatura con un diffusore e di ricorrere ad una lacca leggera per modellare la porzione frontale.

French Riviera – Riviera bob

Il più sofisticato ed elegante dei tagli medi della mezza stagione? Senza ombra di dubbio il French Riviera, conosciuto anche come Riviera bob : da portare assolutamente con scriminatura laterale e lunghezze massimo sulle spalle, meglio ancora se morbidamente ondulate, costituisce l’evoluzione ultima (e leggermente più lunga) del già famoso Clavicut ma in chiave più lussuosa.

Linee pulite ma mai rigide, misura strategica e texture morbida sono le sue principali caratteristiche. Versatile, affascinante e arioso può essere valorizzato da una piega naturale con accenno di onde, oppure liscio e grafico per per restituire un’allure più couture. Il suo segreto? L’equilibrio perfetto ed impareggiabile tra struttura e leggerezza, spontaneità e controllo.

Carrè lungo con frangia

Non verrà mai davvero un tempo in cui il caschetto non sarà tremendamente alla moda, e questo lo sappiamo tutti. Il più richiesto nei saloni in questo autunno 2025, intanto, è quello lungo ed accessoriato di frangia: mosso, sulle spalle e con onnipresente frangetta da sfoggiare leggermente bombata e aperta, questo taglio medio ha un non so che di romantico.

Non eccessivamente scalato, sono le onde a donare lui movimento e volume senza appesantirlo. La frangia, invece, deve incorniciare lo sguardo con delicatezza ammorbidendo i lineamenti di chi lo indossa.

Mullet con frangia a tendina

Nato per proteggere il collo e lasciare libera la visuale, il controverso Mullet è un taglio sicuramente audace ma dall’attrattiva magnetica, che continua a conquistare malgrado lo scorrere del tempo. Completo di frangia, lunga o corta, scalature concentrate sulle radici e lunghezze sfilate, è totalmente giocato su strati che possono essere creati anche su capelli lunghi e medi per dare vita ad uno stile movimentato e super rock.

Elemento essenziale per la sua resa è la presenza della frangia, capace di dare ancor più personalità al taglio. Lasciata riccia, portata piena o a tendina, può strutturarsi in qualsiasi modo si desideri: lunga e ad A, cortissima e sfilata oppure pari e piena. Il resto lo farà la texture naturale del capello, esaltata dalle strategiche scalature.

