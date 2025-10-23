I capelli che abbiamo sempre sognato, leggeri e favolosi, si possono ottenere grazie a questi prodotti che contengono ortica

iStock I migliori shampoo all'ortica per capelli grassi

Chi ha i capelli tendenti al grasso lo sa: si devono lavare con maggiore frequenza, si ha spesso la sensazione che siano pesanti già dalle radici e – a osservarli – sembrano meno belli, troppo compatti. Magari anche se li abbiamo sottoposti alla haircare routine proprio il giorno prima.

Il risultato è che vengono lavati spesso e che la durata dello styling è davvero irrisoria. Ma ci sono degli shampoo che sono la risposta che stavamo cercando tutte noi che sogniamo una chioma pulita, bella e che si mantiene a lungo.

L’ingrediente “segreto” che devono avere è l’ortica, che promette di purificare e di agire sulla produzione di sebo. Ma non solo, perché grazie alle diverse formulazioni, si possono ottenere più risultati contemporaneamente.

Una lista di 13 shampoo all’ortica (e non solo) che vale la pena provare per dire addio ai capelli grassi e abbracciare un chioma favolosa proprio come l’abbiamo sempre voluta.

Shampoo all’ortica: quelli da provare

Ci sono tantissimi shampoo all’ortica in vendita, che promettono di essere la risposta che stavamo cercando ai capelli grassi e di regalarci una chioma detersa e favolosa.

Come quello di Milva che contiene estratto di ortica e promette di essere efficace contro l’eccesso di sebo. Nello specifico va a rimuovere i residui oleosi e ci lascia i capelli proprio come li abbiamo sempre sognati: freschi e puliti. Un prodotto valido e indicato non solo per chi ha la cute grassa, ma anche sensibile e che ha il pregio di rinforzare le radici.

Shampoo Milva Efficace contro l’eccesso di sebo e che rinforza le radici

È purificante lo shampoo con ortica e limone di Le Petit Marseillais e promette una chioma proprio come la stavamo cercando: fresca, leggera e con il sebo ridotto. Il cuoio capelluto viene purificato, respira e rimane rivitalizzato. Nota da sottolineare: questo prodotto è al 98% realizzato con ingredienti di origine naturale.

Shampoo Le Petit Marseillais Con ortica e limone per una chioma fresca e leggera

Purity di Yves Rocher promette di purificare il cuoio capelluto, agendo sulla microcircolazione e di dare l’opportunità alla nostra chioma di crescere più forte e bellissima. Oltre all’estratto di ortica, contiene fruttani di agave.

Purity di Yves Rocher Shampoo con estratto di ortica e fruttani di agave

Contiene, invece, ortica e mirto lo shampoo di L’Angelica che, grazie a questi due preziosi ingredienti, è particolarmente utile per coccolare la nostra chioma e per agire sulla cute grassa. Entrambi intervengono astringendo e purificando. Per sfoggiare i capelli che abbiamo sempre voluto.

Offerta Shampoo L’Angelica Con ortica e mirto per una chioma wow

La sua formula è seboregolatrice, stiamo parlando dello shampoo Equilibrante Kelémat, progettato appositamente per la chioma grassa. La sua formulazione è un mix tra natura e scienza, per un risultato delicato ma efficace. Come agisce? Purifica, astringe, riequilibra e va a ridurre l’eccesso di sebo, per un risultato finale fresco e leggero.

Shampoo Equilibrante Kelémat Progettato per la chioma grassa

Shampoo per una chioma fresca e leggera

Trovare lo shampoo giusto per la nostra chioma è un processo importante e a volte passa attraverso più prove e tentativi. Tra quelli da provare, per chi ha una cute grassa, si deve citare quello seboregolatore di Antica Erboristeria. Le recensioni positive parlano chiaro: regala una chioma pulita e una cute che risulta sgrassata a fondo.

Rimuove e regola il sebo in eccesso lo shampoo di Klorane: contiene ortica bianca e va a purificare il cuoio capelluto. Il risultato sono i capelli leggeri che desideriamo. Inoltre, ci aiuta a distanziare i lavaggi: un aspetto decisamente importante.

Offerta Shampoo Klorane Con ortica bianca

È di Bionike lo shampoo Defence Hair che promette capelli voluminosi ma anche leggeri e più a lungo. E ha delle favolose proprietà: astringenti e sebonormalizzanti. Inoltre, contiene estratti di ortica, serenoa serrulata e peptide undecilenico.

Shampoo Bionike Defence Hair per capelli voluminosi e leggeri

Per capelli grassi, ma non solo: gli altri prodotti da provare

Se si hanno i capelli grassi, ma si cercano prodotti che siano efficaci anche per la forfora, oppure si desidera rivitalizzare e regalare lucentezza e forza alla chioma, ci sono shampoo che possono fare al caso nostro. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, basta capire qual è quello più indicato al caso nostro.

Ad esempio, il prodotto proposto da Maitreya Natura all’ortica e rosmarino, due ingredienti che vanno ad agire sulla circolazione del cuoio capelluto, per aiutare la crescita dei capelli. Inoltre questo shampoo è pensato per rafforzare i follicoli piliferi, ridurre la forfora e il prurito e per idratare.

Shampoo Maitreya Natura Aiuta la crescita dei capelli e riduce la forfora e il prurito

Anche il prodotto proposto da Urtekram promette di essere anti-forfora e, oltre all’ortica, contiene tanti ingredienti di origine naturale al 100% come estratto di corteccia di magnolia e aloe vera.

Shampoo Urtekram Con ingredienti naturali

Elimina la forfora, agisce sul prurito e sui capelli grassi: è lo shampoo di Bottega Verde all’ortica e limone che regala una chioma pulita, leggera e che profuma di agrumi.

Shampoo Bottega Verde Per una chioma pulita e leggera

Se si hanno i capelli fragili, invece, lo shampoo di Dr. Giorgini rivitalizza, tonifica e combatte il sebo. Va ricordato che contiene ortica e salvia, oltre a essere impreziosito con sali minerali e vitamine.

Infine, Pellmar che con il suo shampo promette di stimolare la crescita dei capelli, renderli più densi, andare a contrastare la caduta, idratare e calmare il cuoio capelluto. Contiene ortica, germogli di grano e acido lattico.

Shampoo Pellmar Con ortica, germogli di grano e acido lattico

