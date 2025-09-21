Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

Ammettiamolo, tutte noi abbiamo quell’amica che ci consiglia un prodotto “miracoloso” o quell’algoritmo sui social che ci bombarda con l’ultimo must-have di bellezza. Ecco, per me tutto ciò è come il canto delle sirene per Ulisse: un richiamo assolutamente irresistibile. Quando ho iniziato a vedere TikTok invaso da un nuovo siero per capelli che agisce di notte sulla chioma, ho pensato si trattasse del solito prodotto che, sì, è vero che ammorbidisce il capello ma, al contempo, lo appesantisce.

Risultato? Il beneficio momentaneo sulla chioma non vale la candela in quanto viene presto surclassato dal fastidio di rifare lo shampoo prima del previsto. E tutte noi conosciamo l’algebra che sta dietro al calcolo dei giorni di capelli puliti in risposta agli impegni previsti della settimana: se un prodotto troppo pesante fa saltare gli schemi, automaticamente diventa il nostro peggior nemico. Quindi, scettica ma incuriosita dalle tante recensioni positivi, e con una chioma che implorava pietà (secca, danneggiata e perennemente crespa), ho deciso di cedere. E oggi sono qui per dirvi che l’hype, per una volta, è assolutamente reale.

Il primo incontro: texture e profumo che conquistano

La prima cosa che colpisce di questo siero è l’eleganza del flacone, ma è aprendolo che inizia la vera magia. La consistenza è quella di un olio leggero, setoso, per nulla appiccicoso. La paura di ritrovarmi con i capelli unti e pesanti svanisce all’istante. Bastano poche gocce sul palmo della mano e la fragranza che si sprigiona è divina: un profumo delicato, avvolgente e per nulla invadente, che trasforma un semplice gesto di cura in un piccolo rituale di benessere prima di dormire.

La prova del cuscino: la notte che ha cambiato tutto

Seguendo le indicazioni, ho applicato qualche goccia sulle lunghezze e sulle punte, sia su capelli asciutti che umidi (sì, l’ho provato in ogni modo possibile). La mia più grande preoccupazione? Macchiare la federa del cuscino. E invece, nulla. La formula, come promesso, non unge e non lascia residui. Il prodotto viene assorbito quasi istantaneamente dalla fibra capillare, lasciando le mani pulite e i capelli subito più morbidi al tatto.

Ma è al risveglio che avviene il vero “effetto wow”. I miei capelli, solitamente un groviglio crespo e indomabile al mattino, erano incredibilmente morbidi, disciplinati e lucenti. L’effetto crespo era visibilmente ridotto, quasi come se avessi passato la notte con un trattamento intensivo in un salone di bellezza.

Da siero notte a siero 24 ore, è stato un attimo

Quello che mi ha fatto innamorare definitivamente del Midnight Serum è la sua incredibile versatilità. Perché in realtà, non è solo un trattamento notturno. L’ho utilizzato dopo lo shampoo, a capelli ancora bagnati, applicando qualche goccia prima di asciugarli per districarli e proteggerli. Ho scoperto con piacere che offre anche una protezione dal calore fino a 230°, un bonus non da poco per chi, come me, presta particolare attenzione quando utilizza phon o piastra.

Ho provato il siero anche a capelli asciutti ma prima dello styling, per domare le ciocche ribelli e dare definizione, per esempio dopo aver sciolto le trecce per ottenere un look mosso e naturale.

Hai bisogno di togliere la nuvola di crespo il giorno dopo? Un paio di gocce al mattino o durante il giorno per un ritocco istantaneo, per ravvivare la lucentezza e combattere l’umidità.

La formula, infusa con prezioso olio di Camelia, nutre in profondità senza mai appesantire, nemmeno i capelli più fini. E la promessa delle 96 ore di controllo del crespo non è solo uno slogan: i miei capelli rimangono gestibili e setosi per giorni.

Perché è diventato il mio “mai più senza”

Ecco i motivi per cui questo siero si è guadagnato un posto d’onore sul mio comodino:

Efficacia reale: mantiene le promesse. I capelli sono visibilmente più sani, morbidi e luminosi sin dalla prima applicazione.

I capelli sono visibilmente più sani, morbidi e luminosi sin dalla prima applicazione. Profumo e texture: l’esperienza d’uso è estremamente piacevole. Non unge, non appesantisce e ha una f ragranza fantastica che dura a lungo sulla chioma, lasciando una piacevole scia, senza mai risultare stucchevole.

sulla chioma, lasciando una piacevole scia, senza mai risultare stucchevole. Versatilità: finalmente la comodità di utilizzare un unico prodotto per nutrire, proteggere dal calore, disciplinare e illuminare. Perfetto anche come alleato in viaggio o quando si trascorre molto tempo fuori casa.

o quando si trascorre molto tempo fuori casa. Rapporto qualità-prezzo: La resa è altissima, ne basta veramente poco. Un flacone da 100ml dura a lungo, rendendolo un investimento accessibile ed efficace. E non ha assolutamente nulla da invidiare a proposte di fascia prezzo più alta.

Un piccolo consiglio: se avete capelli estremamente secchi e danneggiati, potreste sentire il bisogno di abbondare un po’ con le dosi o di abbinarlo all’Olio Straordinario Sublimatore della stessa linea per un boost di nutrimento extra.

