Capelli secchi e disidratati? Con questa combo low cost puoi dare nuova vita alla tua chioma

Dopo una laurea in Scienze Turistiche, diventa redattrice e Seo Editor specializzandosi sulle tematiche di bellezza, benessere e cura di sé, il tutto in chiave femminile.

iStock Capelli secchi e disidratati, la combo imperdbilie è in sconto

L’estate può inaridire la chioma, vuoi per l’esposizione al sole, l’acqua del mare, la sabbia, il cloro delle piscine ecc. Insomma, tutto ciò che ci piace fare e che caratterizza questa stagione può rendere i capelli secchi e disidratati. Un problema? Certo che si, e non solo perché i capelli risultano spenti e opachi, ma anche perché una chioma sana deve essere ben idratata, nutrita e morbida. Ma ecco che, per ovviare a questi problemi ma anche per prendersi cura dei capelli secchi e disidratati durante tutto il resto dell’anno, esiste una combo di prodotti davvero eccezionale e che trovate ora scontata, un’occasione davvero imperdibile.

Offerta Matrix Lo shampoo che nutre i capelli secchi e danneggiati

Si tratta di un mix tra due alleati per la chioma, lo shampoo di Matrix anti rottura, rinforzante e ricostituente e del balsamo nutriente per capelli secchi e danneggiati. Due veri amici della chioma e che agiscono in un’azione combinata per esaltare la bellezza della chioma e donarle nuova vita, salute e benessere.

Offerta Matrix Il balsamo da provare e che nutre

Come agiscono lo shampoo e balsamo di Matrix per capelli secchi e disidratati

Due prodotti della linea Matrix Total Results Instacure, arricchita con vitamina B5 e proteine liquide, che agiscono per nutrire i capelli e per ridurne la rottura, soprattutto in caso di capelli secchi, disidratati e fragili e danneggiati. Una linea dalla formula delicata che allevia i danni della chioma a livello profondo, rinforzando la fibra capillare e agendo contro l’effetto crespo che può presentarsi quando i capelli soffrono in questo modo. Due prodotti che vanno a riequilibrare anche il pH dei capelli, soprattutto nel caso di un’elevata sensibilità e porosità, agendo in sinergia e redendo i capelli sani, forti e con il 60% in meno di rotture. Un vero toccasana per la chioma da provare e di cui approfittare.

Una cura istantanea e da provare, sia durante questa stagione che mette a dura prova la salute della nostra chioma, sia se si soffre già normalmente di capelli secchi e disidratati o che tendono a esserlo, come le chiome ricce per esempio.

Due prodotti, uno shampoo e un balsamo, da usare insieme durante la vostra haircare routine e che vi sapranno donare una chioma brillante, nutrita, forte e super idratata, pronta ad affrontare le giornate estive con un boost di protezione, benessere e bellezza.

Come utilizzare questa combo per la chioma

Per prima cosa, quindi, dovrete usare lo shampoo di Matrix, specificatamente pensato e formulato per trattare i capelli secchi, disidratati e danneggiati. Un prodotto arricchito con proteine liquide, che deterge e dona forza al capello, anche in caso di debolezza e fragilità.

Offerta Matrix Lo shampoo per la chioma secca e danneggiata

Una volta fatto ed eliminata ogni traccia di prodotto, dovrete applicare il balsamo della stessa linea, applicandolo sulle lunghezze e lasciandolo agire per qualche minuto prima di risciacquare. Un balsamo che nutre, rinforza e dona morbidezza alla chioma, regalando ai capelli un aspetto più sano e una setosità immediata al tatto. Ma che riesce anche a eliminare l’effetto crespo, regalando capelli un bell’aspetto sano, brillante e una morbidezza a lunga durata.

Offerta Matrix Il balsamo giusto per donare morbidezza e idratazione alla chioma

Una combo immancabile tra i prodotti beauty da provare in caso di capelli secchi e disidratati e per proteggerli durante tutta l’estate.

Scopri tutte le offerte Beauty e Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale Telegram