Chi non li ha li brama, chi li possiede ne farebbe volentieri a meno: scenografici quanto ribelli, isono da sempre il più grande odi et amo dell’universo capelli. Ma attenti bene: le tendenze di stagione hanno per tutti noi nuove disposizioni in merito al come domarli. Li abbiamo visti presso le sfilate della primavera/estate 2025 nel ruolo di protagonisti indiscussi, e con una varietà di lunghezze e forme che valorizzavano fortemente la loro caratteristica texture naturale. Ebbene, con l’arrivo dell’estate 2025, è ufficiale: le chiome leonine dettano la moda. Attualmente vigono svariate opzioni per coloro che desiderano imparare ad enfatizzarle, così come per chi intende movimentare e volumizzare chiome lisce e mosse: accanto a classici tagli lunghi e medi, tendenzialmente rappresentati da caschetti sfilati che strizzano l’occhio al dinamismo, non mancano nemmeno tagli ricci corti, inaspettati e à la garçonne. Sono ancora una volta lea mostrarci la via con i loro hairlook impeccabili, frutto delle abili mani dei più grandi professionisti.