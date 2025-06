L’ha appena ufficialmente aperto i battenti e, pertanto, si sa: a nuova stagione corrisponde, spesso, un. Ebbene, lehanno una proposta per ogni lunghezza, apportando enfasi alle tante chiome da sirena e freschezza agli animi impavidi che ambiscono al corto. Tra micro bob e micro pixie, vi è spazio davvero per ogni texture: basti pensare che alcuni di loro per stessa definizione sanno conservare il fascino esemplare di ricci e onde, grande must del periodo. Ferratissime in materia, come sempre, leche non smettono di ispirare le eterne indecise con i loro audaci colpi di testa