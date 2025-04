I cambi look più clamorosi delle star nel 2025, da Emma Stone a Levante

Pare che il cambiamento renda vivi: e quale modo più efficace esiste, per voltare pagina, se non quello di rivoluzionarsi a partire dalla propria immagine? Prima ancora di tuffarsi con entusiasmo in nuovo capitolo di vita, a volte, per evolvere, mutare e reinventarsi è sufficiente vedersi diversi allo specchio. Una nuova luce che, certamente, il potere di un nuovo taglio o colore sa regalare. Lo sanno bene le celebrities, i cui improvvisi colpi di testa sono praticamente all’ordine del giorno: scorrere a destra per scoprire i più clamorosi del 2025.