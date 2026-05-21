Sharon Stone in velluto dorato a Cannes 2026: così stupisce ancora dopo il red carpet

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Sharon Stone a Cannes 2026

Accantoniamo per un attimo l’idea che la vera eleganza passi soltanto attraverso i soliti immensi abiti da principessa, dalle gonne chilometriche e pure da quei corsetti tanto stretti da levare il fiato. Se c’è una lezione che il Festival di Cannes 2026 ci sta insegnando, è che le vere icone non seguono le regole: le dettano. L’ennesima dimostrazione di questo è arrivata dallo scenario da sogno del Château de la Croix des Gardes, dove Sharon Stone ha letteralmente rubato la scena al gala di beneficienza Knights of Charity.

Dopo aver incantato la Croisette nei giorni scorsi a suon di volumi teatrali e mantelle scenografiche, l’attrice ha deciso di cambiare totalmente registro, scommettendo su di un look di gusto mannish ad altissimo tasso di glamour. Il risultato? Un assoluto successo.

Sharon Stone, il look à la garçonne a Cannes 2026: il tailleur in velluto è una favola

Ogni anno in questo periodo, come da consolidata tradizione, Cannes diventa il fulcro di uno spettacolo meticolosamente orchestrato, dove cinema, lusso e influenza globale si intrecciano sotto le luci abbaglianti della meravigliosa Croisette. Eppure, al di là dei tappeti rossi e della frenesia mediatica, un altro mondo opera più discretamente sulle colline sopra la città: un mondo costruito su reti private, relazioni strategiche e filantropia d’élite.

È proprio in questa posizione che si colloca lo Knights of Charity Gala, prestigioso evento di beneficienza a riunire ogni dodici mesi un circolo internazionale di filantropi, imprenditori, personalità del mondo del cinema e della cultura per raccogliere fondi sostanziali per diverse organizzazioni umanitarie che si occupano di cause pediatriche, assistenza e diritti umani.

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Un appuntamento, questo, a cui Sharon Stone certo non poteva mancare: non soltanto per la sua nota propensione verso nobili cause di questa sorta, ma in veste di madrina e ospite d’onore della serata.

Lontana anni luce dai fastosi look che le abbiamo precedentemente visto indossare sul red carpet della kermesse cinematografica, l’attrice ha scelto per l’occasione un tailleur in velluto dorato di Roberto Cavalli. Il blazer monopetto ed i pantaloni fluidi a gamba larga sotto i flash dei fotografi creavano uno strepitoso effetto specchio, quasi ipnotico.

A stemperare il rigore del taglio maschile preponderante, sotto al capospalla faceva capolino blusa nera dalla scollatura profonda illuminata da una spettacolare collana multi-filo di cristalli luccicanti. Un paio di vertiginose décolleté nere con plateau e punta aperta completavano infine la tenuta da perfetta padrona di casa.

Sul caschetto mosso di Sharon Stone, che è già tendenza

Baciata dagli ultimi raggi del sole della Costa Azzurra, al calar della sera, Sharon Stone sembrava una dea: discostandosi nettamente dalle acconciature rigorose esibite nei giorni scorsi, la sessantottenne ha conquistato ogni presente alla serata di gala sfoggiando un caschetto ad altezza mento, mosso da onde morbide sapientemente spettinate e messo in piega con una profonda riga laterale, che si prospetta come una delle più grandi tendenze capelli della prossima estate.

Completava questa raffinata estetica un make-up intenso a valorizzarle gli occhi di ghiaccio, giocato su calde sfumature pescate e perfettamente bilanciato da un rossetto satinato color malva sulle labbra.