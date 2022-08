Simona Ventura in stile Baywatch su Instagram: ironia al naturale

In questa pazza estate caldissima, le vip si stanno mostrando in bikini in modo diverso dal solito. Per tanti anni – forse troppi – siamo state abituate a ricercare la perfezione a ogni costo, anche se non esiste ed è un concetto persino pericoloso. Ed è così che lo stile di Simona Ventura ci ha decisamente conquistate: Super Simo ha sposato la filosofia della Body Positivity, condividendo su Instagram un video in cui strizza l’occhio allo stile Baywatch: corre, ed è libera, felice, spoglia di ogni costrutto o trucco.

Simona Ventura al naturale su Instagram: il video in costume

Star e vip hanno smesso di mostrarsi perfette a ogni costo. Ormai, il tabù dell’imperfezione è stato finalmente abbattuto. Simona Ventura ha condiviso un video su Instagram in cui si è mostrata esattamente com’è. Senza trucco, senza inganno. Siamo di fronte a una delle donne più carismatiche della televisione: conduttrice frizzante e talentuosa, che non si è mai piegata a uno schema fisso.

E non poteva mancare la sua adesione all’estate 2022 senza filtri. Al momento si trova a Rimini insieme al compagno (e futuro marito) Giovanni Terzi. Nelle scorse settimane, invece, si erano concessi dei giorni di relax in Sardegna. Nel video la vediamo con due costumi: uno intero, di colore viola (tanto caro anche a Mara Venier, in vacanza a Santo Domingo), e un due pezzi rosa.

Simona Ventura, il sostegno alla filosofia Body Positivity

Non è nemmeno la prima volta che la conduttrice sceglie di mostrarsi per com’è davvero. Iconico il suo selfie senza trucco, in cui è intervenuta anche Nicoletta Larini (attuale fidanzata di Stefano Bettarini) per difenderla dagli attacchi e dai soliti commenti inutili sui social. Il movimento della Body Positivity ha colpito un po’ tutte, perché non solo ha dato modo di scardinare quell’ideale di perfezione da raggiungere a ogni costo, ma anche per le star che si trovavano “costrette” in qualche modo a mostrarsi senza difetti.

Per noi Super Simo è semplicemente fantastica: la capacità di andare oltre le critiche e di non temere i giudizi altrui non è per tutti. Ci vuole allenamento, pazienza e anche un pizzico di menefreghismo. Del resto, alla fine, l’importante è stare bene con se stessi, e non essere schiavi dei commenti degli altri: positivi, negativi. Questa pazza estate senza trucco dei vip ci piace e ci dà un prezioso spunto di riflessione: il #nofilter su Instagram è decisamente un movimento da appoggiare.

Le altre vip che si mostrano libere (e senza trucco)

Da Nancy Brilli a Claudia Gerini, sono tante le vip che ormai non temono più, come un tempo, una foto al naturale, senza trucco, o in costume sui social. La Brilli ha definito la prova costume come un “problema stupido”. La Gerini ha ammesso di essere orgogliosa del proprio corpo. E intanto su Instagram c’è una “sfida” tra le over anta: da Demi Moore, che seduce con un bikini bianco, fino a Marina Di Guardo, mamma di Chiara Ferragni, che ha davvero conquistato tutti con il suo costume, finalmente possiamo osservare i primi frutti della Body Positivity. Siamo tutte più libere di condividere, senza temere.

