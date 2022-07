Nancy Brilli in bikini su Instagram: “Prova costume? Problema stupido”

Un nuovo, perentorio messaggio in favore della body positivity e dell’accettazione di se stessi arriva da un grande nome del cinema italiano: Nancy Brilli. Attraverso un video condiviso sul proprio profilo Instagram, l’attrice si è mostrata in costume con un bikini dai colori scuri. A corredo del post, un messaggio di vitale importanza sull’accettazione del proprio corpo e un invito a sorvolare sulle critiche provenienti dall’esterno: “Facciamo che basta così?”.

Nancy Brilli paladina della body positivity: il messaggio su Instagram

Instagram diventa sempre più spesso veicoli di messaggi in favore dell’accettazione di se stessi e del proprio corpo, con tutti i suoi pregi e difetti. Messaggi che arrivano anche e soprattutto dai personaggi noti, dai volti della televisione e dello spettacolo, e dalle giovani influencer che invitano i propri followers ad accettarsi per come si è. Anche Nancy Brilli si è rivelata bandiera del body positivity, pubblicando un video sul proprio profilo Instagram e condividendo un messaggio di vitale importanza.

Di fronte alla fatidica prova costume che spesso ci mette in difficoltà, la nota attrice del teatro e del cinema italiano ha preso una netta posizione. E l’ha fatto con una serie di interrogativi, gli stessi che molti di noi probabilmente si pongono intimoriti dai difetti del proprio corpo: “Il costume da bagno me lo metto, non me le metto? Fammi vedere bene, dietro come sta? Copre abbastanza? È adatto alla mia età? Mi fotograferanno mentre salgo sbilenca sul gommone, mentre mi cambio con quello asciutto, sembrerò storta, vecchia, grassa, magra, cellulitica, moscia, sembrerò… uff….una vita, così. E guarda com’è senza trucco, e sarà tutta rifatta, e in fondo non è niente di che, però invece è ancora carina, e…”.

Nancy Brilli contro la prova costume: “Stupidi problemi”

Il messaggio è un flusso di coscienza interiore, una concatenazione di domande ed interrogativi sull’esposizione del nostro corpo durante l’estate. Nel video Nancy Brilli si mostra in casa in costume da bagno, un bikini scuro, mentre cerca di specchiarsi per vedere se sia adatto al suo corpo. Alla fine del messaggio arriva uno schiaffo in faccia ai giudizi e ai pregiudizi della gente, ai vincoli sociali che spesso ci vorrebbero con un fisico scolpito e perfetto da sfoggiare d’estate al mare.

“Sai che ti dico? Ho deciso. A me l’aria aperta piace, il sole fa bene alla schiena, e tanti saluti. Quanti si sono fatto questi stupidi problemi? Facciamo che basta così?”: così, con queste parole e con questo video a supporto, Nancy Brilli si fa beffe della prova costume lanciando un importante messaggio sull’accettazione di se stessi e del proprio corpo. Il video, condiviso nelle scorse ore, ha ricevuto like a apprezzamenti dai suoi fan, consapevoli di aver appena assistito ad una netta presa di posizione sul tema della body positivity. Messaggi come questi sono fondamentali per spiegare alle nuove generazioni quanto critiche e giudizi negativi possano ledere la sensibilità delle persone. E sono ancora più importanti se arrivano da noti volti dello spettacolo, che mettono la propria popolarità al servizio di cause così importanti.

