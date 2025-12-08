Ballando con le Stelle, il duro sfogo di Nancy Brilli: “Figli e figliastri”

Nancy Brilli, l’addio amaro a Ballando con le Stelle e la polemica su Rossella Erra: "Mi sono sentita carne da macello"

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Nancy Brilli a Ballando con le Stelle

A poche ore dalla sua uscita di scena da Ballando con le Stelle 2025, Nancy Brilli ha scelto di affidare ai social un lungo sfogo per raccontare il dietro le quinte del suo percorso nel dancing show di Rai 1. Dichiarazione dopo dichiarazione l’attrice non ha risparmiato stoccate e stilettate, alla luce anche di un possibile ripescaggio che non è avvenuto a causa di una scelta ben precisa di Rossella Erra.

Lo sfogo di Nancy Brilli dopo Ballando con le Stelle 2025

Nel suo lungo post Nancy Brilli ha confessato di essere stata corteggiata per anni dalla produzione di Ballando con le Stelle. Una proposta insistente, quasi lusinghiera, che l’attrice aveva infine accettato con l’aspettativa di vivere una vera competizione di ballo.

“Il primissimo giorno mi avevano detto: Ti è chiaro, no, che non è una gara di ballo?”, ha raccontato. Una frase che, riascoltata oggi, sembra quasi un avvertimento. E infatti, ha spiegato Nancy, già dalla prima settimana qualcosa non tornava: “Avevo un jive fortissimo che mi è stato cambiato perché sennò sembrava che me lo fossi portato da casa. Bisogna fare un percorso”.

È qui che entra in scena la metafora narrativa che attraversa tutto il suo racconto: il “viaggio dell’eroe”. “Lo hanno detto a tutti: tu farai il viaggio dell’eroe. L’eroe vince, cade, si rialza, subisce angherie, affronta tradimenti, viene sacrificato per altri calcoli. Combatte fino all’ultimo ma poi muore. Con onore, ma muore”.

Nel caso della Brilli, la “morta” è arrivata nell’undicesima puntata, durante il ripescaggio, quando Rossella Erra ha deciso di salvare la Signora Coriandoli, estromettendo definitivamente Nancy dalla gara.

Una decisione che la Brilli ha accettato ma non senza una punta di disillusione: “Sono i generali, nelle retrovie, al sicuro, come in tutte le guerre, a decidere le strategie. Accetto il gioco, va bene così”. Poi la frase più dura: “Sensazione di essere carne da macello? Un po’ sì. Figli e figliastri? Decisamente sì”.

Dunque, non ha risparmiato nessuno, pur senza mai scadere nell’attacco personale. La 61enne ha sottolineato un sistema, una logica interna che non ha compreso fino in fondo: “Ho capito perché sono stata corteggiata così assiduamente per poi essere trattata in un modo tanto opinabile? No”.

Eppure, accanto alle ombre, Nancy Brilli ha riconosciuto anche la parte luminosa del suo percorso: “Mi sono divertita? Assai. Ho imparato una cosa nuova, e questo è più di tanto. Soprattutto sono entusiasta dell’affetto del pubblico”.

I fan di Nancy Brilli contro Rossella Erra

Ed è proprio il pubblico, infatti, a riempire le sue ultime ore da concorrente. Nelle storie di Instagram, Nancy Brilli ha rilanciato numerosi messaggi dei fan, molti dei quali contestano apertamente la decisione di Rossella Erra.

“Ingiusta”, “pilotata”, “scelta senza senso”: sono solo alcuni dei commenti che Brilli ha condiviso, a testimonianza di un malcontento diffuso.

Ma ora per l’attrice è tempo di recuperare energie e di voltare pagina. “Ora riposo, e domani è un altro giorno. Un giorno bellissimo”, ha scritto in chiusura del suo post. Ma la sensazione è che, dietro la compostezza delle sue parole, resti la ferita di un’esperienza vissuta con dedizione e coraggio, e conclusa con una domanda rimasta senza risposta: perché?

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!