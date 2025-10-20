Ballando con le Stelle, Nancy Brilli punge la giuria: “Bulli”

Nancy Brilli racconta perché ha detto sì a "Ballando con le Stelle" e come sta reagendo ai giudizi (a volte duri) della giuria

Nancy Brilli continua la sua avventura in pista a Ballando con le Stelle. Per l’attrice, partecipare al programma è un’esperienza intensa fatta di allenamenti, risate, passi e tanta voglia di mettersi in gioco. Un viaggio che, tra luci e paillettes, è anche un modo per mostrarsi al pubblico sotto una nuova luce.

Il punto dolente, come spesso accade per chi partecipa al dance show del sabato sera, restano però i giudizi della giuria. Commenti a volte duri, pungenti e non sempre legati solo alla performance: Nancy lo ha raccontato a Francesca Fialdini.

Nancy Brilli sui commenti della giuria di Ballando

Il viaggio a colpi di passi e piroette di Ballando con le Stelle prosegue e, settimana dopo settimana, le coppie in gara diventano sempre più affiatate. Tra un charleston e un tango, i concorrenti stanno imparando a muoversi con grinta, sostenuti dai loro maestri di danza.

Ma se il pubblico applaude, dall’altra parte c’è la giuria: cinque volti noti con tanto di paletta affilata, pronti a giudicare ogni movimento.

Nancy Brilli, come anche Marcella Bella, ha imparato che conquistare quei voti non è semplice. L’attrice, ospite da Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, ha raccontato di vivere questa avventura con entusiasmo, ma senza nascondere un pizzico di amarezza per alcune critiche ricevute.

Parlando dei giudici, infatti, Nancy ha commentato in modo pungente i giudizi negativi rivisti in un video mandato in trasmissione: “Prima o poi risponderò! Se ti fai prendere dalla polemica poi ti blocchi, ti innervosisci” ha raccontato.

Un approccio zen che la tiene lontana dalle discussioni, anche se non nega la frustrazione: “Per ora voglio godermi questo gioco, sto imparando da campioni e non voglio rovinarmi la festa per due giudici scorbutici che fanno i bulli”.

Nancy Brilli ha poi raccontato che per anni le era stato chiesto di partecipare a Ballando con le Stelle, ma aveva sempre rifiutato: “Uno dei motivi era proprio l’idea di mettere tutti i miei anni di professionalità in mano a giurati che non sono tutti particolarmente competenti”.

Nancy Brilli, il sì a Milly e l’amicizia con Francesca Fialdini

A farle cambiare idea, però, è stata Milly Carlucci. L’attrice ha raccontato che la conduttrice, per celebrare i vent’anni del programma, l’ha voluta fortemente in pista: “Il motivo ha un nome e un cognome: Milly Carlucci. È stata particolarmente convincente. Ho pensato: ‘Quante volte in questo mestiere ti corteggiano così tanto?’. Devo essere molto lusingata. E quindi ho accettato”.

E a giudicare dalle puntate, la scelta sembra azzeccata: Nancy si diverte, si impegna, e con il suo ballerino Carlo Aloia sta costruendo un percorso fatto di leggerezza e determinazione.

A raccontare un lato più tenero della loro esperienza ci ha pensato Francesca Fialdini, anche lei in gara, che ha condiviso un gesto ricevuto dalla collega: nel giorno del suo compleanno, ha trovato in camerino un mazzo di fiori inviato proprio da Nancy.

“Un gesto delicatissimo e dolcissimo” ha commentato Fialdini, sottolineando quanto tra loro la competizione sia inesistente e abbia lasciato spazio solo alla complicità.

Un dettaglio che mostra come, dietro la tensione del televoto e i giudizi a volte spietati, ci sia ancora spazio per la gentilezza e per un’amicizia tutta al femminile, che brilla quasi quanto i lustrini degli abiti del sabato sera.