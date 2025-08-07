Francesca Fialdini nel cast di Ballando con le Stelle 2025, ironizza: “Mi sto allenando”

Ansa/IPA Francesca Fialdini, 10 look che hanno fatto la storia (e che puntano alla semplicità)

Una bella sorpresa in questo caldo giovedì pomeriggio d’agosto. Francesca Fialdini è una concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2025. L’annuncio è giunto direttamente sul profilo Instagram ufficiale del programma condotto da Milly Carlucci: la padrona di casa ha voluto nel cast una collega, tra le conduttrici più apprezzate e seguite in casa Rai e certamente pronta a mettersi in gioco, con la dolcezza e il piglio che da sempre la contraddistinguono.

Francesca Fialdini concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle

Si avvicina settembre e, come ogni anno, iniziano a fioccare i nomi dei concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2025. La prossima edizione del programma condotto da Milly Carlucci sta puntando su alcuni dei nomi più in vista del piccolo schermo e, tra questi, ne è giunto uno tanto inatteso quanto apprezzato dal pubblico: quello di Francesca Fialdini.

Con la sua consueta ironia, la giornalista e conduttrice televisiva si è resa protagonista di un video-annuncio divertente, condiviso sul profilo Instagram del programma. La Fialdini è in tenuta da danza, con top e gonnellino neri abbinati alle scarpette e, reggendosi a un manico di scopa, inizia a provare qualche passo. Un “plissé” dice lei alla voce fuori campo, quando si tratterebbe di un “plié”.

“Io l’ho detto a Milly – dice nel video -, io non so ballare! Io non distinguo una rumba da una salsa, da una geometria… infatti non ho mai preso 6 in matematica”. “Sta studiando, sta sudando, si sta già allenando. La pista l’aspetta e Francesca Fialdini non si tira indietro”, si legge nella didascalia.

Neanche a dirlo, in pochi minuti hanno cominciato a fioccare commenti di apprezzamento da parte del pubblico, e non solo. “Si volaaa”, ha scritto Andrea Delogu, anche lei nel cast di Ballando con le Stelle 2025. “Benvenuta”, hanno commentato i maestri di danza Pasquale La Rocca e Anastasia Kuzmina. E ancora, la mitica Carolyn Smith: “Welcome to a life changing experience. Sei pronta?”.

Il cast di Ballando con le Stelle 2025 (finora)

Francesca Fialdini è solo l’ultimo nome annunciato nel cast di Ballando con le Stelle 2025, almeno finora. La prima è stata la Signora Coriandoli, personaggio portato al successo dal comico Maurizio Ferrini e ormai fisso al tavolo di Che Tempo che Fa? insieme a Fabio Fazio.

Come già detto, anche Andrea Delogu è nel cast della prossima edizione del programma di Milly Carlucci, dopo il successo del Tim Summer Hits, e non solo. Vulcanica ed energica, le darà certamente del filo da torcere l’altrettanto scoppiettante Marcella Bella, reduce dalla partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.

E ancora, Rosa Chemical – il cui nome aveva già iniziato a circolare in tempi non sospetti – e Nancy Brilli. Resta l’incognita Barbara D’Urso, anche se voci sempre più insistenti vorrebbero l’accordo già portato a termine, con il grande ritorno della signora della TV sul piccolo schermo, seppur non in un programma tutto suo.

Resta pressoché invariato il parterre di maestri e maestre di danza: Alessandra Tripoli, Veera Kinnunen, Anastasia Kuzmina, Carlo Aloia, Luca Favilla, Sophia Berto, Nikita Perotti, Giovanni Pernice, Giada Lini, Pasquale La Rocca, Rebecca Gabrielli ed Enrica Martinelli. Unica new entry è il dominicano Chiquito (Yovanny De Jesus Moreta), vincitore di Sognando Ballando con le stelle.

Confermata anche la giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.