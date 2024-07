Matrimonio Simona Ventura: il cambio look pazzesco e il mega party in spiaggia

Per le sue nozze Simona Ventura ha optato per un cambio d'abito spettacolare per il party in spiaggia dopo la romantica cerimonia

Fonte: Getty Images Simona Ventura e Giovanni Terzi

Un matrimonio da sogno quello di Simona Ventura e Giovanni Terzi, che si sono giurati amore eterno davanti a familiari, amici e colleghi il 6 luglio al Grand Hotel Rimini, una location perfetta per celebrare il loro amore. Dopo la romantica cerimonia che ha visto pronunciare alla coppia il fatidico Sì, la conduttrice e il marito hanno festeggiato fino a tarda notte con un party in spiaggia. E non è mancato un piccolo colpo di scena, il cambio d’abito di Super Simo, che ha scelto un altro elegante vestito bianco che ha stupito tutti.

Simona Ventura, il cambio d’abito spettacolare

Il 6 luglio è stato un giorno speciale per Simona Ventura e Giovanni Terzi, che dopo sei anni d’amore hanno pronunciato il fatidico Sì al Grand Hotel Rimini, una delle location più esclusive della Riviera romagnola, nonché loro luogo del cuore. Per la cerimonia la conduttrice ha scelto un abito raffinatissimo firmato Atelier Emé.

Super Simo ha optato per una jumpsuit bianca, preferendola al tradizionale abito con gonna e velo: corpetto aderente con scollo quadrato, maniche a sbuffo in chiffon, e poi il tocco di classe, lo strascico applicato ai pantaloni che ha reso l’outfit davvero particolare.

Per i festeggiamenti e il taglio della torta, Ventura ha poi stupito tutti con un cambio d’abito pazzesco: la conduttrice ha optato per un altro look di Atelier Emé, un elegantissimo vestito bianco più tradizionale, con un corpetto dalla scollatura a cuore e gonna ampia con strascico lungo. Anche in questo caso però non ha rinunciato a un tocco originale, una leggera mantella in chiffon trasparente che copriva il décolleté.

La grande festa e il party in spiaggia

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi è stato curato nei minimi dettagli dal wedding planner Enzo Miccio, che si era già occupato, lo scorso 26 giugno, del party pre-nozze a Milano, una grande festa con 1000 invitati durante la quale hanno festeggiato anche i 60 anni del giornalista.

Per il loro giorno speciale la coppia ha scelto il Grand Hotel Rimini, dove si è svolto anche l’elegante banchetto con familiari, amici e colleghi, dall’aperitivo alla cena, accompagnato dalla musica fin dall’arrivo degli sposi, accolti dagli invitati dalle note della canzone Pazza musica di Marco Mengoni & Elodie.

Tanti gli invitati che hanno condiviso sui social i momenti più belli della festa allegra e spumeggiante come gli sposi, che hanno anche cantato con Giusy Ferreri uno dei suoi brani più famosi, Non ti scordar mai di me. Ovviamente non mancavano i volti noti del mondo della tv e dello spettacolo: tra gli altri erano presenti Valeria Marini, Santo Versace, Alessandro Cecchi Paone, Carlo Cracco, il giornalista conduttore di Quarto grado Gianluigi Nuzzi e Pierluigi Diaco.

Dopo la cena, spazio al divertimento con tanta musica: gli sposi sono scesi in pista sulle note di Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri accompagnati da un corpo di ballo. Ma non è finita qui: cambio look per Simona Ventura per il party finale in spiaggia, con il taglio della torta e balli fino a tarda notte.