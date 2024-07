Fonte: IPA Simona Ventura e Giovanni Terzi

Sono apparse online le prime immagini del matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. Nel pomeriggio di sabato 6 luglio 2024 sono diventati marito e moglie. Hanno coronato un sogno d’amore dopo sei anni di relazione. Oltre 200 invitati e uno di questi, il giornalista Gianluigi Nuzzi, ha regalato al web la scena più commovente, il sì pronunciato all’altare.

Le nozze di Simona Ventura

Un’estate colma di matrimoni Vip, non c’è che dire. I social sono stati di colpo presi d’assalto da numerose foto, per non parlare dei video poi. Da Diletta Leotta e Loris Karius alle nozze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Per quanto riguarda il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi, una differenza è subito saltata all’occhio. Considerando anche l’età dei due sposi, sobrietà ed eleganza hanno avuto la meglio. Basti pensare ai discussi outfit di Tony Effe e Giulia De Lellis per evidenziare tutta la differenza del caso.

Non la prima grande festa per Simona Ventura, che il 26 giugno a Milano si è circondata di numerosi invitati al party pre-matrimonio. Un modo per celebrare il giorno speciale con tutti, anche con coloro non invitati alle vere e proprie nozze. A queste hanno avuto accesso familiari e amici stretti. Oltre 200 invitati, come detto, ospitati presso il Grand Hotel Rimini.

Rito civile per i due, celebrato da Stefano Bonaccini. Al fianco della Ventura un’altra amatissima donna dello spettacolo italiano, Milly Carlucci. Era stata proprio la sposa ad annunciarlo: “Ho scelto Milly Carlucci, che mi è stata vicina e mi ha dato grandi opportunità. Siamo diventate amiche, confidenti. Ha capito i miei momenti difficili. Visto che la proposta è avvenuta a Ballando con le stelle, e Milly ne è stata la prima testimone, mi piaceva che lo fosse anche a Rimini”.

Emozione all’altare

Come detto, il primo video del matrimonio è stato pubblicato dal giornalista Gianluigi Nuzzi. È riuscito a immortalare pochi minuti a dir poco speciali, quelli della proclamazione. Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono mostrati, come al solito, incredibilmente complici.

Dopo il sì e l’annuncio di Bonaccini, si sono tenuti stretti e scambiati un dolce bacio, sorridendo. I due hanno trattenuto le lacrime fino a quando hanno potuto, per poi lasciarsi andare. Incorniciati da tanti fiori splendidi, hanno con semplicità provveduto ad asciugarsi le goccioline apparse sul viso.

Come non lasciarsi trasportare quando si ha al fianco l’amore della propria vita, che ha appena giurato di trascorrere il resto dell’esistenza insieme. E ancora applausi, sorrisi e soprattutto sguardi, mentre l’uno poneva l’anello al dito dell’altra e viceversa. Infine un abbraccio, quasi di sollievo, di chi ha tenuto in corpo tanta tensione e finalmente può godersi pienamente questo giorno speciale, che è soltanto il primo di tantissimi. Un’ondata d’affetto sul web per Simona Ventura e Giovanni Terzi. I due sono amatissimi e questo sogno coronato è degno di una splendida commedia romantica, che ovviamente si conclude con un apprezzatissimo lieto fine.