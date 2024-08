Le nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi su Real Time. È già polemica

Fonte: IPA Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati a Rimini il 6 luglio 2024

Simona Ventura torna in tv prima del previsto per un’occasione speciale. In attesa di ripartire il prossimo 15 settembre con Citofonare Rai2, la conduttrice sarà protagonista di un documentario sulla sua vita e più precisamente sulle sue recenti nozze con Giovanni Terzi, celebrate a Rimini lo scorso 6 luglio. Un evento romantico, che la coppia ha deciso di condividere con fan e telespettatori, attirando anche qualche critica.

Il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi in tv: dove e quando

Domenica primo settembre, alle 21:30, su Real Time, verranno mostrate per la prima volta le immagini del matrimonio tra Simona Ventura e Giovanni Terzi. I due sono convolati a nozze lo scorso 6 luglio nella cornice del Grand Hotel di Rimini, luogo del cuore della coppia. “Dopo lunga e ‘tortuosa marinatura’ habemus docu del nostro matrimonio. Siate numerosi poiché… Ne vale la pena”, ha annunciato Super Simo su Instagram, dove ha condiviso una clip pubblicitaria del docufilm delle sue nozze. Le seconde dopo quelle naufragate con Stefano Bettarini e durate dal 1998 al 2008.

Nella clip si vedono Giovanni e Simona raccontarsi davanti alle telecamere individualmente e parlare dei loro reciproci sentimenti che il pubblico ha avuto modo di conoscere negli ultimi mesi: dalla proposta arrivata in diretta tv a Ballando con le stelle fino ai preparativi delle nozze, alla festa pre-nuziale e alla celebrazione che si è tenuta a Rimini. Ogni momento di questo percorso di coppia è stato condiviso con il pubblico, tra web, tv e giornali. Nel filmato si vede, seppur brevemente, anche il noto wedding planner Enzo Miccio.

Molto probabilmente il documentario non sarà l’unico impegno televisivo per i novelli sposi: pare che la Ventura e Terzi rilasceranno un’intervista a Silvia Toffanin in una delle prime puntate della nuova edizione di Verissimo, che ripartirà su Canale 5 il prossimo 14 settembre. “Ci sono amori inaspettati, amori scritti nel destino, amori da festeggiare, ma soprattutto da vivere, per tutta la vita”, recita il promo in onda su Real Time.

Simona Ventura e Giovanni Terzi come i Ferragnez: è polemica

Com’era prevedibile, la scelta di Simona Ventura e Giovanni Terzi di trasmettere il loro matrimonio in tv ha diviso il web. Soprattutto sui social non sono mancate alcune critiche e attacchi. “Adesso anche basta per favore”, ha ribadito un utente. Qualcun altro ha invece invitato a vivere questo rapporto lontano dalle luci della ribalta. Per molti non è accettabile che un impegno così importante come il matrimonio venga strumentalizzato: “Ma per amor di Dio! Tutto un business”.

Qualcuno ha addirittura paragonato Simona Ventura e Giovanni Terzi a Chiara Ferragni e Fedez. l’imprenditrice digitale e il rapper hanno sempre condiviso con il pubblico ogni aspetto della loro vita privata e sono stati, tra le tantecose,pure protagonisti di una docu-serie sulla loro quotidianità. “Ferragnez docet”, hanno commentato dei follower.

Ma c’è anche chi ha difeso Simona Ventura e consorte, come l’utente che sperava di vedere il progetto tv già lo scorso luglio ma così non è stato: “Finally! Per me doveva essere in diretta o comunque qualche giorno dopo”.