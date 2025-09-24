Simona Ventura e Giovanni Terzi minacciati di morte: “Denunciato”. L’appello

IPA Simona Ventura

Giovanni Terzi e Simona Ventura hanno denunciato uno stalker che li tormentava da circa tre anni. Centinaia i messaggi ricevuti nel corso del tempo, tra minacce e insulti: più volte la coppia, che è convolata a nozze nell’estate del 2024, ha provato ad arginare la problematica. Terzi ha anche pubblicato sui social gli audio ricevuti dallo stalker, in cui la conduttrice, che inizia tra pochi giorni la conduzione del Grande Fratello, veniva apostrofata come “una persona egoista con bassi valori morali”.

Giovanni Terzi e Simona Ventura denunciano uno stalker

“Denunciato”, così inizia il messaggio di Giovanni Terzi sui social, dove invita anche altre persone che stanno attraversando un periodo simile a fare lo stesso. Il giornalista spiega che da 3 anni ha ricevuto minacce di morte nei suoi confronti e verso la moglie, Simona Ventura. “Adesso grazie alle fantastiche professionalità della Polizia Postale sapremo chi sei e conosceremo la tua faccia. Sono 3 anni che minacci di morte me e Simona Ventura. Tre anni in cui hai detto (mandandomi messaggi in privato) le peggio cose (questi due dei più di 100 messaggi inviati) . Adesso basta, che la Giustizia faccia il suo corso e, ad ognuno di voi che subisce messaggi e minacce simili, denunciate, non abbiate mai paura”.

Immediata la reazione d’affetto e sostegno sotto il suo post, tra cui anche vip stessi come Barbara De Rossi: “Giovanni, un abbraccio a Simona e a te… forza”. Anche Simona Ventura ha ricondiviso il post sul profilo di Terzi, scrivendo: “Ti amo”. Negli audio condivisi su Instagram, Terzi non ha modificato il timbro di voce dell’uomo: “Presto o tardi sarete tutti morti”, il tenore degli audio e dei messaggi degli ultimi tre anni, un vero calvario per la coppia.

Proprio Simona Ventura è stata ospite a Verissimo nella puntata del 21 settembre, in vista della partenza della nuova edizione del Grande Fratello Nip (lunedì 29 settembre): oltre ad aver svelato qualche anticipazione e confermato gli opinionisti che la affiancheranno, aveva parlato di “persone che le hanno fatto del male”, spiegando che non abbiamo spazio per odiare le persone o per desiderare il loro male. “Ci sono state, ma non rivolgo molti pensieri, alla fine si autodistruggono da sole. Non abbiamo spazio di odiare né di voler male alle persone”.

L’appello

Giovanni Terzi ha lanciato anche un appello a suo modo: denunciare. Per chi vive una situazione simile, invita a non avere paura e a fidarsi della giustizia. Anche le star hanno denunciato più volte gli stalker o si sono ritrovati nella situazione di doverli affrontare: è successo a Sandra Bullock, che è stata vittima di un’irruzione domestica. Nel 2023 è stato arrestato lo stalker di Taylor Swift, invece il regista Steven Spielberg è stato perseguitato da una donna per sei mesi. Anche Elisabetta Canalis è stata vittima di uno stalker molti anni fa: l’uomo la pedinava fino a casa. Ora, anche nel caso di Simona Ventura e Giovanni Terzi la giustizia farà il suo corso: “Ti becchiamo, ti abbiamo denunciato dopo 3 anni”, nelle stories Instagram Terzi ha condiviso alcuni messaggi allarmanti ricevuti dallo stalker.