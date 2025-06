Non è da escludere che Simona Ventura possa cambiare le carte in tavola e dire addio alla Rai: ecco il motivo per il quale potrebbe accettare una proposta di Pier Silvio Berlusconi

Fonte: IPA Simona Ventura potrebbe abbandonare la Rai e passare a Mediaset

Simona Ventura passa serenamente da una rete all’altra ormai da qualche altro. È ciò che nell’ambiente si definisce una battitrice libera. I suoi fan l’hanno infatti vista a Citofonare Rai2, così come sul Nove con Che Tempo Che Fa, seduta al tavolo di Fabio Fazio. Quest’anno ha poi iniziato la sua nuova avventura a L’Isola dei Famosi, in veste di opinionista. Proprio Mediaset, però, sembra ora tentarla in maniera considerevole. Le parole di suo marito lasciano pochi dubbi.

Simona Ventura, programma cancellato

Il futuro di Citofonare Rai2 non è saldissimo. È infatti notizia dell’ultima ora che il programma potrebbe rientrare in un elenco di cancellazioni da parte della Rai. Stando a quanto riportato da Davide Maggio, infatti, un addio improvviso non è a escludere, anche se i dubbi permangono, considerati i nomi in ballo.

Una condizione di incertezza che starebbe spingendo Simona Ventura a valutare un ritorno a Mediaset in pianta stabile. Al fianco di Paola Perego aveva trovato un suo equilibrio, considerando l’apprezzamento umano per la collega e amica. Se tutto questo dovesse però di colpo finire per cause di forza maggiore, le prospettive ruoterebbero intorno alla rete di Pier Silvio Berlusconi.

Simona Ventura a Mediaset

Non ci sono dichiarazioni da parte di Simona Ventura, che facciano pensare a un addio alla Rai. A parlare è però stato suo marito, Giovanni Terzi. Seppur indirettamente, l’uomo ha insinuato il sospetto che la famosa conduttrice voglia fare ritorno a Mediaset in pianta stabile.

Ne ha parlato a Gente, sottolineando come “Simona è trattata da Mediaset come una regina. C’è una grande attenzione da parte della dirigenza, che la va a salutare. Andrea Giudici, Giorgio Restelli e un numero non meglio identificato di persone passano dal suo camerino esordendo, in pratica tutti, con la stessa parola: ‘Bentornata!’”.

Una condizione che fa estremamente piacere alla Ventura, spiega il marito. È qualcosa che non nasconde affatto. Considera inoltre L’Isola dei Famosi una sua creatura, dunque sta vivendo molto bene quest’esperienza. A ciò si aggiunge il fatto che tanti anni trascorsi a Mediaset hanno lasciato dentro di lei dei ricordi bellissimi: “Io me ne sto seduto fuori dal camerino e vedo un gran viavai di persone”.

Nello specifico, le parole di Terzi fanno riferimento alla prima puntata del reality. Difficile pensare che la Ventura abbia accettato la proposta di Mediaset con l’intenzione di cambiare strada radicalmente. L’incertezza contrattuale in Rai e il trattamento ricevuto qui potrebbero però cambiare i suoi piani futuri. Sembra che dinanzi a una proposta allettante da parte di Berlusconi sarebbe difficile rifiutare, pur accettando di abbandonare il suo status di battitrice libera, com’è appena successo a Max Giusti.