Kate Middleton, costretta a rifiutare la richiesta: “Non posso farlo”

Kate Middleton è costretta dal protocollo a rifiutare la richiesta di un uomo. La gentilezza della Principessa del Galles è tale da evitare l'imbarazzo

Getty Images Kate Middleton, il tenero abbraccio

Kate Middleton non ha perso nemmeno uno dei suoi sostenitori, malgrado lo scandalo dell’ex Principe Andrea che ha travolto la Famiglia Reale. Proprio l’affetto provato per la Principessa del Galles, ha portato un uomo a farle una richiesta che lei ha però dovuto rifiutare. E lo ha fatto in un modo così delicato che è riuscita ad evitare l’imbarazzo.

Kate Middleton, cosa è successo in Galles

Kate Middleton si è recata in Galles con William in occasione della festa patronale di San Davide che cade il primo di marzo.

La Principessa, elegantissima con un cappotto bordeaux di Alexander McQueen e stivali coordinati di Gianvito Rossi, è stata accolta da una folla festante, compresi numerosi bambini che nonostante la pioggia hanno aspettato pazientemente il suo arrivo.

Kate non ha tradito le aspettative ed è andata a salutare le persone che si erano raggruppate per poterla almeno vedere. Tra queste c’era un uomo di 44 anni. La moglie di William si è fermata a scambiare un paio di battute con lui che le ha chiesto se poteva firmargli un autografo. Ma lei ha dovuto rifiutare.

Testimoni presenti alla scena hanno riferito le parole della Principessa del Galles: “Non posso firmare nulla, mi dispiace tanto. Posso stringerti la mano, però”. I due si sono addirittura abbracciati. A quel punto, Kate si è allontanata per salutare altre persone, ma poi è tornata indietro verso l’uomo per fare una foto con una bambina, presumibilmente sua figlia, visto che è stato proprio lui a immortalarle.

Dunque, anche se non ha ottenuto l’autografo di Kate, sicuramente quell’uomo sarà stato soddisfatto dall’incontro con la Principessa del Galles che ha saputo farsi “perdonare” il rifiuto. D’altro canto, non è colpa sua.

Kate Middleton, perché non può firmare autografi

Infatti, stando al protocollo di Corte, nessun membro della Famiglia Reale può fare autografi. Questo perché la firma potrebbe essere falsificata, utilizzata senza il loro consenso o per atti criminosi. Si dice però che Re Carlo abbia fatto un’unica eccezione nel 2010, quando firmò un pezzo di carta per una vittima delle inondazioni in Cornovaglia, ma scrisse semplicemente “Carlo, 2010”.

In altre occasioni si attenne scrupolosamente al protocollo. Una volta a un suo sostenitore rifiutò l’autografo, dicendo: “Mi dispiace, non mi permettono di farlo“.

Kate Middleton, che cosa impone il protocollo

Ma firmare pezzi di carta non è l’unica cosa che è proibito ai membri della Famiglia Reale. Anche gli abbracci sarebbero vietati, ma da quando la Regina Elisabetta non c’è più, spesso si è trasgredita questa regola, nell’idea che la Monarchia debba avvicinarsi ai sudditi.

Il protocollo proibisce anche i selfie. Ma, come per gli abbracci e le strette di mano, ormai nessuno segue più questa norma. Kate si fa tranquillamente fotografare quando glielo chiedono e posa sorridente a favore dell’obiettivo.

L’unico che non ama i selfie è Harry. Durante la sua visita all’Australian War Memorial a Canberra, in Australia, confessò di odiarli e a un ragazzo che gliene chiedeva uno rispose: “Davvero, devi smettere [di fare selfie], so che sei giovane, i selfie sono brutti. Scattati una foto normale!”.