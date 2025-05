Simona Ventura, la Rai le riduce il cachet dopo la partecipazione all’Isola

Simona Ventura sarà opinionista della prossima edizione dell'Isola dei Famosi: per prender parte allo show, tuttavia, ha dovuto accettare un taglio del suo compenso in Rai

Fonte: IPA Simona Ventura

Il ritorno all‘Isola dei Famosi è costato non poco a Simona Ventura. Pare che infatti che la Rai, azienda con cui collabora attualmente la conduttrice, abbia deciso di fare dei tagli al suo contratto in seguto alla decisione di partecipare al reality di Mediaset.

Simona Ventura, la Rai le taglia il compenso a causa dell’Isola

Simona Ventura torna al suo primo amore: l’Isola dei Famosi. La conduttrice prenderà parte alla prossima edizione dello show nelle vesti di opinionista accanto a Veronica Gentili e Pierpaolo Petrelli, grazie anche ad un accordo siglato con la Rai, azienda con la quale è attualmente sotto contratto. Stando a quanto si legge su Adnkronos, infatti, l’azienda di viale Mazzini avrebbe deciso di tagliare il compenso della presentatrice: Simona, per poter partecipare all’Isola dei Famosi, ha rinunciato alla realizzazione dell’adventure game L’ignoto, che avrebbe dovuto andare in onda nel prime time di Rai2 in autunno.

Nel contratto della Ventura con la Rai era quindi previsto un suo impegno di prime time, oltre a Citofonare Rai2. Di qui la decisione dell’azienda di decurtare il contratto dopo aver dato l’ok per il reality di Mediaset. Altra condizione, posta dalla Rai, è che L’Isola dei Famosi non vada in onda di lunedì perché sarebbe troppo vicino a Citofonare Rai2, in onda di domenica. La conduttrice aveva già chiesto e ottenuto una deroga per poter essere ospite fissa al Tavolo di Che Tempo Che Fa, in questa e nella prossima stagione.

Il ritorno all’Isola dei Famosi di SuperSimo

Simona Ventura tornerà all’Isola dei Famosi dopo aver portato lo show al successo in Rai come conduttrice e dopo avervi preso parte anche come concorrente. Un appuntamento che la presentatrice attende con ansia, e del quale ha parlato anche nell’ultima puntata di Verissimo: “Ho condotto per otto anni, ho fatto la concorrente e ora faccio l’opinionista. Sarò lì di supporto a Veronica Gentili, sono felice che mi abbia scelto, vogliamo divertirci”.

Simona raccoglierà il testimone di Sonia Bruganelli e Dario Maltese, ma porterà al programma un approccio molto diverso da chi l’ha preceduta: “Non sarò un’opinionista cattiva, mi voglio divertire e sarò sicuramente senza filtri. Quello che mi passa per la testa dico, per cui non lo so cosa succederà. Mi piace però questa idea di tornare all’origine dell’Isola dei Famosi, la sopravvivenza, la convivenza forzata, essendoci anche andata da concorrente potrò anche bacchettare i naufraghi, se serve”.

Intanto, il conto alla rovescia è già partito: la nuova edizione dell‘Isola dei Famosi andrà in onda dal prossimo 7 maggio, e vedrà Veronica Gentili al timone dello show e Pierpaolo Petrelli nelle vesti di inviato. I 12 concorrenti, invece, saranno la soubrette Antonella Mosetti; l’ex tennista Camila Giorgi; la regina delle televendite Patrizia Rossetti; l’ex tronista Teresanna Pugliese; il ballerino di Amici 2022 Nunzio Stancampiano; l’influencer Chiara Balistreri; gli attori Mirko Frezza e Loredana Cannata; il comico e conduttore televisivo e radiofonico Omar Fantini; la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Cristina Plevani e i cantanti Angelo Famao e Paolo Vallesi. Dopo il flop di The Couple, si tratta di un importante banco di prova per Mediaset.