Dopo il cambio di palinsesto, "The Couple - Una vittoria per due" non va in onda il 5 maggio. Il motivo

Fonte: IPA Ilary Blasi

Era atteso, come ogni lunedì sera, ma stavolta qualcosa cambia. The Couple – Una vittoria per due non va in onda il 5 maggio, com’era stato già annunciato tramite la modifica dei palinsesti. E, quindi, chi prenderà il posto di Ilary Blasi? Non è però un semplice slittamento di programmazione. È un piccolo terremoto televisivo che interrompe il percorso di un reality che non ha convinto a pieno il pubblico, ancora però curioso di delineare i labili confini tra strategia e sentimento. Eppure, lunedì 5 maggio, il viaggio di coppia si ferma. Non è ancora chiaro se si pensi a una chiusura anticipata in maniera definitiva, dato che il cambio voleva proteggere il programma proprio da questa eventualità. Dopotutto, il montepremi in palio è di un milione di euro: come salvarlo?

Perché The Couple non va in onda il 5 maggio

La figura di Ilary Blasi è diventata il volto riconoscibile di The Couple – Una vittoria per due. Il suo stile diretto, talvolta ironico, ha saputo tenere insieme dinamiche complesse, tra tensioni romantiche e alleanze tattiche. Ma niente è andato come ci si sarebbe aspettati. Gli ascolti non sono stati soddisfacenti e, pur di non chiudere in anticipo lo show, Canale5 ha deciso di spostarlo alla domenica per provare a capire cosa sarebbe successo lasciando la collocazione del lunedì, che sarà presto occupata dall’Isola dei Famosi.

La puntata andata in onda domenica 4 maggio ha però confermato i timori degli addetti ai lavori, che temevano lo scontro con Stefano De Martino in onda con lo Speciale dedicato ad Affari tuoi. Il confronto è stato senza pari e ha visto soccombere il programma di Canale5 sotto il 10%. Il risultato è un segnale chiaro che qualcosa non sta funzionando e che la Rete deve iniziare a pensare a una soluzione alternativa se vuole salvare il reality da un’inevitabile chiusura anticipata.

Chi prende il suo posto? La risposta è nel palinsesto

Al posto del reality, Mediaset ha deciso di mandare in onda un contenuto completamente diverso, slegato dal filone dell’intrattenimento relazionale. Il 5 maggio inizia la seconda stagione di Maria Corleone, un contenuto pensato per attrarre un pubblico più generalista e familiare, in linea con la strategia di equilibrio tra format seriali e fiction all’italiana.

Certo, l’assenza di Ilary Blasi pesa. Non solo per la sua conduzione riconoscibile, ma anche perché The Couple – Una vittoria per due poteva di certo avere qualche possibilità in più. La messa in onda praticamente attaccata alla finale del Grande Fratello non ha di certo aiutato, soprattutto perché anche la location è la stessa. Ora si punta tutto sul debutto dell’Isola dei Famosi che cambia ancora conduzione. La nuova edizione è infatti affidata a Veronica Gentili, che ha parlato per la prima volta della sua nuova avventura a Verissimo da Silvia Toffanin.

La buona notizia è che The Couple – Una vittoria per due tornerà. Con ogni probabilità già giovedì 8 maggio, riaccendendo i riflettori su storie in sospeso e dinamiche da risolvere. Il pubblico è lì, in attesa, pronto a rientrare nel gioco. E Ilary Blasi riprenderà il filo interrotto.