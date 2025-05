Mediaset prova a salvare "The Couple - Una vittoria per due" e trova una nuova collocazione per Ilary Blasi

Fonte: IPA Ilary Blasi

La televisione non è solo intrattenimento, è una partita a scacchi. E quando un format come The Couple – Una vittoria per due cambia giorno, la scelta non è mai casuale. Dietro il semplice spostamento nel palinsesto si nasconde una strategia ben precisa, forse l’ultima carta per rilanciare Ilary Blasi dopo un periodo complicato. L’aria di novità ci voleva, ma probabilmente poco o niente è andato come la Rete aveva previsto. E così, Mediaset sembra voler dare una nuova possibilità a un volto che per anni ha accompagnato alcuni dei programmi più seguiti. E se da una parte il pubblico si interroga sulla prossima collocazione, dall’altra gli addetti ai lavori parlano di una scelta quasi chirurgica.

Perché The Couple – Una vittoria per due si sposta

Non si può ignorare il peso degli ultimi mesi per Ilary Blasi. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti e la lunga esposizione mediatica seguita alla docu-serie Netflix, proposta in due stagioni intitolate Unica e Ilary, la conduttrice è tornata a misurarsi con il piccolo schermo con una scommessa nuova. Un reality costruito sulle emozioni e sulla tensione psicologica, ma che finora non ha raccolto quanto sperato.

Proprio per questo, The Couple – Una vittoria per due che cambia giorno diventa più di una notizia e assume i tratti di un segnale. Di fiducia, certo, ma anche di necessità. Gli ascolti altalenanti delle prime puntate hanno suggerito alla Rete che qualcosa andava ricalibrato. Il format, interessante ma ancora acerbo nell’impatto sul pubblico, potrebbe beneficiare enormemente di una nuova collocazione settimanale, più favorevole e meno affollata da concorrenti forti. La conduttrice, intanto, continua a mantenere un profilo sobrio, lontano dagli eccessi, ma presente. È evidente che crede nel progetto e, forse, spera che questo nuovo inizio televisivo possa coincidere con una rinascita personale.

Quando va in onda

Il nuovo giorno scelto per la messa in onda di The Couple è stato definito con attenzione. La collocazione originaria, forse troppo penalizzante, aveva messo il programma in una posizione di svantaggio. Ora, con lo spostamento alla domenica – serata tradizionalmente meno calda e in grado di intercettare un pubblico più variegato – la Rete spera in un cambio di passo.

Indicativa anche la comunicazione del cambio di programmazione. Non si tratta infatti di un semplice aggiustamento, ma di una scommessa vera. Si vuole evitare il rischio che il programma venga dimenticato troppo in fretta, quel limbo televisivo che ha già inghiottito altri esperimenti meno fortunati. E non in ultima analisi, si prende in considerazione anche il cospicuo montepremi che sarebbe rischioso assegnare con una chiusura troppo anticipata.

La produzione, nel frattempo, lavora per limare le criticità emerse nei primi episodi. C’è attenzione ai ritmi, ai protagonisti, alle dinamiche di coppia che costituiscono il nucleo più denso del programma. Inizialmente, si era pensato di riportare il programma al giovedì. Ma il debutto dell’Isola dei Famosi, con la conduzione di Veronica Gentili, ha richiesto una rapida revisione dell’intenzioni di Mediaset. Il reality show in diretta dall’Honduras va in onda dal 7 maggio, per poi prendersi la prima serata del lunedì. Le prime puntate saranno comunque e inevitabilmente condizionate dall’inizio del Conclave, con il quale i 135 Cardinali elettori eleggeranno il nuovo Papa dopo la scomparsa di Francesco.