Ilary Blasi, The Couple chiude in anticipo ma c’è un problema con il montepremi milionario

The Couple ha toppato. Il nuovo programma di Ilary Blasi non ha raggiunto gli ascolti sperati e dopo tre puntate si può considerare ufficialmente un flop. Da giorni si parla di chiusura anticipata ma, secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbe un ostacolo di spessore che lo impedirebbe: il montepremi milionario che tanto ha fatto chiacchierare fin da subito ma che non è bastato a garantire l’attenzione del pubblico.

The Couple con Ilary Blasi chiude in anticipo ma non subito

I risultati ottenuti da The Couple dopo tre puntate affermano con chiarezza che l’avventura del programma di Ilary Blasi si chiuderà in anticipo rispetto alle otto puntate previste. Ma non subito come ipotizzato da molti a causa del montepremi milionario in palio.

Come riporta Fanpage, tra i corridoi Mediaset si parla di numeri che giustificherebbero una chiusura praticamente immediata, seduta stante, ma c’è un “piccolo dettaglio che costringe a una prosecuzione obbligata. La dinamica di gioco va portata quantomeno a conclusione, se pure in una forma parziale, ma soprattutto c’è un elemento sostanziale: il montepremi da un milione di euro per la coppia vincitrice”.

Indipendentemente dagli ascolti tv, terribilmente bassi se si pensa che l’ultima puntata ha raggiunto a malapena il 10.89% di share, la cifra monstre decisa da Mediaset e dalla produzione di The Couple, dovrà essere consegnata in premio alla coppia che si aggiudicherà la vittoria.

Un montepremi, tra l’altro, pari a dieci volte quello del Grande Fratello, che dura sei mesi e ha ottenuto share più alti rispetto al format di Ilary Blasi, ma anche nettamente superiore a quello dell’Isola dei Famosi, che ripartirà a maggio con la guida di Veronica Gentili.

The Couple dovrà quindi “forzatamente proseguire per almeno altre due o tre puntate, tempo utile per portare a conclusione le dinamiche di gioco e giustificare la vincita succulenta”.

Quando finisce The Couple con Ilary Blasi

Considerato il fattore montepremi, difficilmente The Couple sarà chiuso il prossimo 5 maggio, come vociferato da qualcuno. Ma neppure andrà avanti fino alla fine di maggio. Possibile che venga interrotto a metà mese anche se al momento è difficile avere delle certezze in merito. Ad oggi non è stata comunicata una data ufficiale di chiusura.

Dall’azienda del Biscione nessuno ha confermato o smentito le ultime voci sulla trasmissione, anche se qualcuno ha parlato di un clima dietro le quinte non proprio dei migliori. Sotto accusa sarebbe finita anche Ilary Blasi, che dopo un lungo periodo lontana da Mediaset, non avrebbe regalato allo show quel plus su cui magari qualche dirigente contava.

La stessa conduttrice romana, per il momento, non ha proferito parola sulla questione. Ilary ha sempre ammesso di non badare troppo agli ascolti tv, di non avere l’ansia dei dati ma sicuramente la situazione non è delle migliori. Anche se, va detto, molti hanno apprezzato la conduzione della Blasi, verace e spontanea come sempre.

Ma non è bastata a creare attenzione su un reality show arrivato dopo mesi e mesi di programmazione del Grande Fratello. Il pubblico ha iniziato ad accusare una certa stanchezza riguardo a questo genere televisivo, le cui dinamiche sembrano piuttosto logore e trite, e per la prossima stagione toccherà tenere conto di questo cambio di rotta e virare su altro.