Ascolti tv del 28 aprile, tra Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi vince Alberto Angela

La programmazione di lunedì 28 aprile è stata all’insegna dei grandi nomi del piccolo schermo. Due regina della tv si sono scontrate. Su Canale 5 Ilary Blasi ha condotto The Couple, mentre su Rai 2 Alessia Marcuzzi è tornata con Obbligo e verità. E tra le due si è intrufolato Alberto Angela su Rai 1 con Ulisse – Il piacere della scoperta.

Dopo il trionfo con la puntata su Londra, Alberto Angela su Rai 1 ci portato a Istanbul con Ulisse – Il piacere della scoperta. Nell’appassionante storia di questa città, divisa tra Europa ed Asia, si muovono imperatori e sultani, basilisse e concubine, eunuchi e visir, e ciascuno lascia un’impronta più o meno duratura del suo passaggio nell’inconfondibile skyline che si affaccia sul Corno d’Oro.

Intanto su Canale 5, affiancata in studio da Francesca Barra e Luca Tommassini, Ilary Blasi ha condotto una nuova puntata di The Couple – Una vittoria per due dove abbiamo assistito alla prima eliminazione. A farle concorrenza ci ha pensato su Rai 2 Alessia Marcuzzi con Obbligo o verità.

Il resto della programmazione ha visto su La7 un nuovo appuntamento de La Torre di Babele che ha indagato sugli scenari aperti dopo la morte di Papa Francesco. Su Rete 4 anche Nicola Porro a Quarta Repubblica si è interrogato sul prossimo conclave e su Rai 3 è andato in onda Massimo Giletti con Lo stato delle cose.

Prima serata, ascolti tv del 28 aprile: vince Alberto Angela. Flop Marcuzzi

Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta incolla al piccolo schermo 3.038.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale5 The Couple – Una Vittoria per Due ha conquistato 1.328.000 spettatori con uno share del 10.9%.; su Rete 4 Quarta Repubblica raggiunge il 5,9% di share, su Rai 3 Lo stato delle cose interessa a 801.000 spettatori con il 5,2%.

Su Italia 1 FBI: Most Wanted appassiona 1.186.000 spettatori con il 7.1%. appassiona spettatori con il di share. Su Rai 2 Obbligo o verità ottiene 669.000 spettatori con il 4,3%. Su La7 La Torre di Babele interessa 918.000 spettatori, pari al 5% di share. Su Tv8 Gialappashow piace a 883.000 spettatori, pari al4,5% di share. Sul Nove Little Big Italy registra il 2,6% di share con 483.000 spettatori.

Access Prime Time, dati del 28 aprile

Su Rai1 Cinque Minuti conquista 4.580.000 spettatori (23.7%), mentre Affari Tuoi raduna 5.737.000 spettatori (27.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.650.000 spettatori pari al 12.9%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 555.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.204.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.172.000 spettatori (5.9%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.609.000 spettatori (7.7%).

Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 897.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 939.000 spettatori e il 4.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.833.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 Foodish totalizza 509.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo raccoglie 454.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati del 28 aprile

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.611.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.988.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto 1.590.000 spettatori (15.5%), mentre Avanti un Altro! Story ha convinto 2.585.000 spettatori (18.6%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (397.000 – 3.8%), Blue Bloods totalizza 600.000 spettatori con il 4.4% nel primo episodio e 755.000 spettatori con il 4.3% nel secondo episodio.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 257.000 spettatori (2%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 463.000 spettatori (2.7%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.115.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 953.000 spettatori (5.3%) e Riserva Indiana sigla 818.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 927.000 spettatori (5.3%). Su La7, in replica, Famiglie d’Italia raduna 222.000 spettatori pari all’1.7%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 278.000 spettatori (1.8%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 303.000 spettatori con l’1.9%.