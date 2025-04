Fonte: IPA Alessia Marcuzzi a Obbligo o Verità

È ufficialmente calato il sipario su Obbligo o Verità, il programma di Alessia Marcuzzi in onda su Rai 2 ogni lunedì sera. Un talk show brillante fatto di confessioni, risate e irriverente divertimento. Nell’ultima puntata ha fatto rumore una domanda scomoda su Stefano De Martino e non sono mancate le rivelazioni di un’artista molto amata qual è Sabrina Salerno. Giallo, invece, su Rocco Siffredi che da ospite più atteso è stato alla fine praticamente censurato.

Sabrina Salerno a cuore aperto. Voto 8

Sabrina Salerno è stata protagonista a Obbligo o Verità del momento Solo tu e si è raccontata senza filtri, svelando anche retroscena inediti come la sua cotta giovanile per Rita Pavone. “Ho iniziato a fare questo lavoro per caso, non avevo il sogno della musica, il fuoco sacro dell’artista, poi invece ho preso questo autobus e sono salita. Avevo 16 anni, mi sono buttata, non avevo niente da perdere. Piano piano ho cercato di creare il mio personaggio. Sono conscia di non essere Whitney Houston, ahimè, però mi sono impegnata: canto in italiano, in inglese, in francese, in spagnolo”, ha raccontato la 57enne.

La cantante ha poi ammesso di sentirsi “femmina, non mi sono mai sentita inferiore a nessuno e ho una forte consapevolezza che mi permette di usare in modo libero il mio corpo. Il corpo è mio e lo gestisco io. Quando noi donne lo facciamo a 30, a 40, a 50 anni poi non ne parliamo, arrivano un sacco di insulti. Se lo fa Lenny Kravitz un video nudo a 60 anni, arrivano solo commenti sul fatto che è un figo. Sugli uomini non c’è questa volontà di essere aggressivi verbalmente”.

Nel corso della chiacchierata la Salerno ha anche confessato che “da piccola ero innamorata di Rita Pavone, pensavo che Giamburrasca fosse un maschio”. E poi la realizzazione del suo sogno di liceale: avere una relazione con l’attore di cui era innamorata da adolescente, ovvero Pierre Cosso. Una relazione breve ma intensa.

Non sono mancati argomenti seri come il rapporto con il suo padre biologico che non l’ha mai accettata e l’ha riconosciuta come figlia solo perché costretto dopo un test del Dna che lo inchiodava alle sue responsabilità. “Mio padre non mi ha mai accettata, aveva anche convinto mia sorella che era una storia inventata che io fossi sua figlia. E grazie a mia sorella ho fatto il test del Dna a 45 anni e lui mi ha dovuto riconoscere”, ha ammesso la Salerno a cuore aperto.

“Io credo che nella mia vita abbia pesato moltissimo. Perché quando non hai affetto da piccolo, hai poi una voglia incredibile di successo, di riscatto. Quindi a volte mi dico, la mia vita mi ha messo in questa situazione e sono grata di questo successo, però forse non l’avrei fatto partendo da una situazione diversa. Io l’ho perdonato, ho passato quattro mesi prima che morisse in cui l’ho chiamato papà, perché ho una sorella e un fratello adolescenti e volevo che anche loro sentissero che lo chiamavo papà, anche se è il mio padre biologico, l’ho perdonato, ma non ho la stima per lui. Un bambino che nasce non ha responsabilità”.

E poi un pensiero sulla malattia, il tumore al seno: “Io sono un caterpillar, io vivo molto il presente e sono sempre alla ricerca del buone e del positivo. Tutto quello che mi accade lo trasformo in positivo, sono sempre in rinascita. È quello che ho cercato di fare, sono stata fortunata e spero che sia solo un’esperienza nel corso della vita. La vita ti dà delle cose meravigliosa, saper parare i colpi bassi è la cosa più importante.

Rocco Siffredi, imbalsamato e censurato. Voto 5

Tra gli ospiti all’ultima puntata di Obbligo o verità figurava anche Rocco Siffredi, che però nel corso della serata non ha interagito mai con gli altri e con Alessia Marcuzzi. In realtà è stato fatto un sapiente tagli e cuci dell’ospitata, che è stata registrata prima delle pesanti dichiarazioni fatte a Le Iene da alcune attrici e contro Siffredi, accusato di abusi e violenze sul set. Il diretto interessato ha parlato di una congiura ai suoi danni ma la Rai ha preferito censurarlo.

Secondo le indiscrezioni era previsto anche un momento molto toccante con il figlio Lorenzo Tano, che però non è stato mandato in onda. Durante la puntata Siffredi non ha mai interagito al tavolo e non è stato trasmesso il faccia a faccia con Alessia Marcuzzi anticipato da alcune foto.

Il 60enne ha partecipato attivamente solo al momento delle blind auditions sui successi di Sabrina Salerno quando, in coppia con Nicola Ventola, ha cantato Siamo donne, cercando di riprodurre alla bell’e meglio lo storico duetto della cantante con la collega Jo Squillo.

Alessia Marcuzzi, ci vuole più coraggio. Voto 6

L’ultima puntata di Obbligo o Verità si è chiusa con alcune domande alla padrona di casa. Alessia Marcuzzi si è sottoposta ad un interrogatorio da parte di Herbert Ballerina, presenza fissa di tutto il programma. L’ultima domanda ha letteralmente fatto tremare la conduttrice: il comico ha infatti menzionato Stefano De Martino.

Da anni si vocifera di una liaison tra i due, smentita però in più occasioni solo dall’ex marito di Belen Rodriguez. Purtroppo nessuna confessione scottante è arrivata in televisione, visto che la domanda ha poi virato da tutt’altra parte. Una pecca se si pensa all’idea di base del format, che pretende sincerità e promette confidenze inedite.

“Hai lavorato molto con Stefano De Martino, all’Isola per esempio: tu conduttrice, lui inviato. La domanda che tutta Italia si fa…”, ha detto Ballerina ma poi niente paura perché ha aggiunto: “Ti piacerebbe condurre Stasera Tutto è Possibile?”. La conduttrice, che qualche minuto prima non ha nascosto una certa preoccupazione sul volto, ha risposto ironicamente dicendo che ci aveva pensato ma che siccome puntava ad Herbert averlo nella sua trasmissione è stato comunque un trionfo.

Peccato per la rivelazione mancata su De Martino, sul quale sicuramente non c’è stato abbastanza coraggio, ma intanto è emersa un’altra notizia: la Marcuzzi sarebbe in lizza per prendere il posto di Stefano a Stasera tutto è possibile. La prima donna alla guida dello show dopo Amadeus e appunto l’ex ballerino. Un nome che potrebbe funzionare vista la solarità e giocosità della Marcuzzi. Ma per ora nulla è certo e, come sempre, chi vivrà vedrà.