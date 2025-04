Fonte: IPA Alessia Marcuzzi presenta l'ultima puntata di Obbligo o Verità

Breve, surreale ma bello. Potremmo definire così il nuovo programma di Alessia Marcuzzi, Obbligo o Verità. La conduttrice, a differenza del suo ultimo esperimento, fa un leggero passo indietro e lascia brillare i suoi ospiti. Il nuovo talk show targato Rai 2 ha convinto ma è già arrivato alla fine della corsa. Ecco le anticipazioni della quinta e ultima puntata.

Cos’è Obbligo o Verità

La Rai ha tentato un altro esperimento, come nel caso di Ne vedremo delle belle. Alessia Marcuzzi ha però avuto ben altri risultati. Positivo l’adattamento di Action ou Vérité, format originale francese. Un esordio per la nota conduttrice, che prima d’ora non aveva mai presentato un talk show.

SI è circondata di personalità interessanti, settimana dopo settimana, riunite intorno a un tavolo e pronte a dare un’anima alla trasmissione. Il tutto attraverso confessioni, tante risate ed estrema genuinità.

Considerando il titolo, però, non può mancare nella scaletta della trasmissione il momento “Obbligo o Verità”. Si tratta di un faccia a faccia tra la Marcuzzi e uno dei suoi ospiti. La scelta è casuale e a lui o lei si richiede di sottostare a una serie di domande scomode o, in alternativa, evitare la risposta (sincera) e accettare un obbligo, personalizzato per il soggetto.

Gli ospiti dell’ultima puntata

Stasera, lunedì 28 aprile, va in onda la quinta e ultima puntata di Obbligo o Verità. Alessia Marcuzzi avrà in studio una serie di ospiti d’eccezione, provenienti da mondi decisamente differenti. Basti pensare al fatto che saranno seduti al tavolo la cantante e attrice Sabrina Salerno, così come l’attore e regista per film per adulti Rocco Siffredi.

Quest’ultimo, tra l’altro, vive un momento particolare, considerando le nuove accuse che gli sono piovute addosso da giovani attrici: Lera, Gloria e Ophlelia Dust. Di certo, però, nel corso del programma non se ne farà alcuna menzione. Non si tratta della nuova stagione di Belve.

Spazio poi all’ex calciatore Nicola Ventola, negli ultimi anni sempre più presente sui social, come dimostra la recente intervista con suo figlio al podcast di Diletta Leotta. Risate assicurate inoltre con il duo, sul palco e nella vita, composto da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

Sarà della festa in casa Rai anche la scrittrice Barbara Alberti, affiancata dal conduttore e content creator Tommaso Zorzi, che potrebbe ritrovarsi a rispondere a domande sulla sua vita sentimentale. Pare infatti abbia un nuovo amore a donargli il sorriso.

Gli ultimi due nomi da segnalare sono infine quello della ballerina e conduttrice Lorella Boccia e del comico Herbert Ballerina. Questi ormai è di casa presso la Rai, anche se il suo futuro è legato a stretto giro a quello di Stefano De Martino. Anche lui, come altri, sarebbe pronto a fare un passo indietro se il conduttore non dovesse tornare a Stasera tutto è possibile. Del resto fa parte del gruppo storico e, inoltre, ha anche partecipato al suo programma Bar Stella.