Stefano De Martino è l’uomo più desiderato d’Italia. E, ora che il conduttore di Torre Annunziata ha consolidato il successo di Affari Tuoi, pare che stia pensando di dare una nuova possibilità all’amore. In queste settimane si è parlato di flirt assurdi, tra i quali è perfino comparso il nome della sorella della Premier Arianna Meloni, ma adesso le voci che circolano riguardano la possibilità di un ritorno di fiamma con Alessia Marcuzzi. Sembra infatti che i due si siano già avvicinati in passato – e in maniera decisamente pericolosa – quando lui era ancora sposato con Belen Rodriguez. La vicenda non era mai stata confermata dalle parti interessate, se non dalla showgirl argentina che aveva addirittura rivelato di essere stata tradita con più di 12 donne, ma ora che entrambi sono tornati single potrebbero aver deciso di darsi una nuova possibilità.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi insieme, cosa c’è di vero

A riportare l’indiscrezione è stato il settimanale Diva e Donna, che indica di un rapporto ritrovato tra i due conduttori Rai ma che – in occasione della partecipazione congiunta alla prima puntata di Tale e Quale Show – non si sono nemmeno sfiorati con uno sguardo. Visto sotto quest’aspetto, il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi appare più una speranza che una realtà effettiva. Dopotutto, di loro si è sempre parlato moltissimo, soprattutto quando sono stati visti insieme alla presentazione dei palinsesti Rai nel 2023, ma nessuno dei due aveva mai azzardato a confermare quanto sarebbe accaduto lontano da occhi indiscreti.

Di certo, vista la posizione che occupa Stefano De Martino, è inevitabile che finisca al centro di facili pettegolezzi. Eppure, la sua linea è sempre stata quella della discrezione. Anche quando era il marito di Belen Rodriguez, ha sempre preferito tenere separata la sfera privata da quella professionale. In questo, l’ha aiutato moltissimo il passaggio in Rai, in cui il suo rapporto con la showgirl argentina era passato rapidamente in secondo piano. Non per importanza, certo, dato che c’è anche un figlio a dimostrare cos’abbiano significato l’una per l’altro, ma perché sulla tv di Stato è sempre stato trattato come Stefano De Martino e non come il marito di.

Il successo di Affari Tuoi

In questo grande mare di pettegolezzi, inevitabile data la recente visibilità dell’ex marito di Belen, lui continua a tirare dritto per la sua strada e a mietere un successo dopo l’altro. Il primo mese di Affari tuoi, quello che gli è servito per prendere confidenza con questa nuova dimensione artistica, è finalmente archiviato. La liturgia del programma non è cambiata molto ma quello diverso è lui: adesso è più sereno, si diverte e inizia ad avere il giusto rapporto con i concorrenti.

Al netto delle gaffe (ha sbagliato per la prima volta la cifra suggeritagli dal Dottore), i risultati degli ascolti stanno premiando il programma che era stato di Amadeus e – soprattutto – si è verificato un record di vincite che non era mai stato registrato nei tantissimi anni di messa in onda dello show. Merito della nuova conduzione? Difficile a dirsi, anche se la strada che è stata imboccata è quella giusta.