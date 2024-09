Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo insieme in tv: “Dietro le quinte il gelo”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Venerdì 20 settembre ha segnato l’inizio della quattordicesima edizione di Tale e Quale Show, uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Tra performance emozionanti e l’energia di Carlo Conti alla conduzione, la serata si è svolta senza intoppi. Tuttavia, l’attenzione di molti telespettatori era tutta rivolta a un incontro che ha sollevato molta curiosità: quello tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. I due, per la prima volta dopo mesi di indiscrezioni e gossip, si sono ritrovati faccia a faccia, seduti uno accanto all’altra come giudici dello show di Rai1.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi di nuovo faccia a faccia

La nuova edizione di Tale e Quale Show ha visto Alessia Marcuzzi prendere il posto di Loretta Goggi in giuria, mentre Stefano De Martino è stato invitato come quarto giudice speciale per la puntata inaugurale.

Ma ciò che ha davvero catturato l’attenzione dei presenti e del pubblico da casa è stato il comportamento gelido tra i due conduttori, che nonostante il sorriso di facciata, hanno mantenuto una certa distanza. Le voci di un presunto flirt tra De Martino e la Marcuzzi risalente a qualche anno fa, tornano così ad alimentare la cronaca rosa, soprattutto per via di ciò che è accaduto dietro le quinte.

Mentre in diretta la tensione sembrava assente, dietro le quinte la realtà pare essere stata molto diversa. Secondo alcune fonti riportate da Dagospia, Stefano e Alessia non si sarebbero nemmeno scambiati un cenno di saluto caloroso.

Anzi, il retroscena racconta di un incontro particolarmente freddo, quasi distaccato, dove l’imbarazzo era palpabile. Un saluto rapido e formale, quasi a voler evitare qualsiasi interazione prolungata. Marcuzzi, secondo quanto trapelato, sarebbe apparsa visibilmente a disagio, mentre Stefano De Martino avrebbe mantenuto un atteggiamento più distaccato e professionale.

L‘incontro tra i due sul palco di Tale e Quale Show ha inevitabilmente alimentato nuovamente i gossip riguardanti il presunto flirt. Le voci di una relazione tra i due circolano da anni, e benché entrambi abbiano sempre negato con fermezza, il pubblico continua a interrogarsi su ciò che è realmente accaduto.

Non è un mistero che il rapporto tra Stefano e Belen Rodriguez, sua ex moglie, abbia subito scossoni anche a causa di queste indiscrezioni, e proprio Belen, in alcune sue dichiarazioni passate, non ha mai nascosto di credere che qualcosa fosse effettivamente successo tra il ballerino e la conduttrice.

Fonte: IPA

Un passato di gossip e smentite

Il gossip che lega Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi risale al 2020, quando si diffuse la voce di una presunta relazione clandestina tra i due, mentre De Martino era ancora sposato con Belen e Marcuzzi con Paolo Calabresi Marconi.

Le indiscrezioni iniziarono a diffondersi proprio durante la collaborazione dei due a L’Isola dei Famosi, dove Stefano De Martino era inviato e Alessia Marcuzzi la conduttrice.

Nonostante le voci insistenti, entrambi hanno sempre negato qualsiasi coinvolgimento romantico. Tuttavia, lo scorso anno, proprio Belen Rodriguez riaccese la fiamma del gossip quando, durante un’intervista a Domenica In, accusò Stefano De Martino di infedeltà e di non esserle stato vicino nei momenti più difficili.

Secondo la showgirl argentina, Stefano De Martino avrebbe avuto ben dodici tradimenti durante la loro relazione, alimentando così le speculazioni su una sua possibile frequentazione con Alessia Marcuzzi.

Nonostante queste dichiarazioni, né Stefano De Martino né Alessia Marcuzzi si sono mai esposti pubblicamente sul presunto flirt. Entrambi hanno preferito mantenere un basso profilo e non rilasciare ulteriori commenti, lasciando che le indiscrezioni si spegnessero da sole. Tuttavia, con il loro recente incontro a Tale e Quale Show, il gossip è tornato a circolare, alimentato dall’evidente distanza che i due hanno mostrato nel backstage.