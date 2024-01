È la notizia del momento. Belen sarebbe stata tradita da Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. La notizia, in realtà, risale a oltre tre anni e mezzo ma oggi è tornata alla ribalta proprio a seguito delle ultime dichiarazioni della showgirl argentina, che ha deciso di raccontare tutta la verità.

Il flirt tra i due conduttori quindi c’è stato e proprio durante il secondo ritorno di fiamma dell’ex ballerino con sua moglie: da parte dei diretti interessati tutto tace, mentre la Rodriguez si è spinta fino a ringraziare colui che l’aveva avvertita di quanto stava accadendo.

Chi ha avvertito Belen del tradimento di Stefano De Martino

La conferma della liaison tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi è arrivata tramite il profilo Instagram di Belen Rodriguez, che a domanda diretta ha risposto con un lapidario “Confermo”. Adesso che alla vicenda si stanno aggiungendo altri particolari inediti, la showgirl argentina – che proprio in questi giorni si trova in vacanza nella sua terra – ha voluto ringraziare colui che prima di tutti l’aveva avvisata della presunta relazione tra il suo ex marito e la conduttrice romana, che ha ritrovato anche durante la presentazione dei palinsesti Rai nel 2023.

Si tratta dell’esperto di cronaca rosa Alessandro Rosica, che ha ringraziato personalmente nelle sue stories di Instagram: “Volevo ringraziare pubblicamente Alessandro Rosica perché anni fa mi ha voluta avvertire e io non solo non gli ho creduto ma si è preso delle brutte parole. Adesso devo solo dire che avevi ragione, e grazie per i preziosi aggiornamenti”. Anni fa, nel momento in cui le indiscrezioni si stavano facendo davvero insistenti, era stata lei a smentire ogni cosa e riportare il suo matrimonio in carreggiata, poi finito nuovamente poche settimane dopo.

L'”Investigatore Social” è tornato sul caso proprio prima che Belen decidesse di ringraziarlo personalmente: “Lei per me non è una santa e lo riconfermo, le dico lo stesso anche in privato. Però ho fatto molti scoop su Stefano. Le signorine non sono 12 cara Belen, ma di più, guarda poi con chi ti ha tradita. Se vuoi ti mando tutto il materiale. Gente vicino a Stefano, giornali forti, giornaletti piccoli, personaggi, non hanno voluto prendere le mie esclusive e non hanno voluto parlarne. Io avevo foto, video, messaggi. Hanno voluto proteggere Stefano. Ok attaccare Belen, che non è una santa, ma perché lui deve passare da Santo? Far passare da poco di buono lei e lui da santo non va bene”.

Gli ultimi dettagli del tradimento di Stefano De Martino

“Da anni vi raccontavo la storia parallela ed i continui tradimenti da parte di Stefano De Martino, questa volta però la ragazza è molto famosa, è addirittura amica di Belen. Si tratta proprio di Alessia Marcuzzi. A seguito delle mie rivelazioni, Alessia si separa addirittura con il suo ex marito. Stefano invece continua a negare, per tutelare il figlio. Cosa ne pensare? Grazie per avermi dato ragione”, scrive ancora Rosica, che dà seguito alla conferma da parte di Belen che dopo anni ha deciso di uscire allo scoperto e smettere di nascondere questa notizia che ormai sembrava dimenticata.

“Tranquilli che ora tireremo fuori il resto su questa storia”, lasciando intendere che ci sia qualcosa di più da dire su questa storia e che nasconderebbe molti altri particolari. Sembra infatti che non si tratti solo di un flirt ma di un legame più importante, con incontri speciali nei camerini e viaggi segreti per stare insieme.